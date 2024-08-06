После подогрева кофе может стать более горьким.

Приготовление кофе может быть медитативным действием, однако бывает, что напиток уже остыл, а новый готовить нет времени. В таком случае можно просто разогреть кофе в микроволновке.

Издание southernliving обратилось к Райану Людвигу - он работает с кофе около 22 лет. Мужчина начинал как бариста, а затем перешел в компанию Counter Culture Coffee. Эксперт рассказал все нюансы выше упомянутого вопроса.

Что разогрев делает с кофе

После подогрева кофе может стать более горьким и это абсолютно естественное и неизбежное явление.

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"К сожалению, основной причиной того, что повторно разогретый кофе имеет горький вкус, является химическая реакция, которой невозможно избежать, независимо от того, какой кофе, как вы его варите или нагреваете. Этот процесс сделает ваш кофе более горьким. Даже если вы не разогреваете кофе, а просто даете ему постоять в течение длительного времени, вот что происходит", - говорит Людвиг.

Это объясняется кислотам в кофе, которые влияют как на вкус, так и на аромат напитка. Хлорогеновая кислота является одним из видов кислоты, которая содержится в напитке, и проблема заключается в том, как она расщепляется.

"Хлорогеновая кислота со временем распадается на хинную и кофейную кислоты. Нагрев кофе ускоряет этот процесс, расщепляя хлорогеновую кислоту гораздо быстрее. К сожалению, обе они имеют горьковатый вкус. Для справки, хина - это та самая кислота, которую вы найдете в тонике, что придает ей характерный горьковатый вкус", - говорит он.

Имеет ли значение то, как вы разогреваете кофе

Любое разогревание, на плите или в микроволновой печи, будет способствовать горечи. Однако последний вариант является лучшим, если это необходимо.

"Нагрев в микроволновой печи имеет одно преимущество: он быстрый. Во время нагревания вашего кофе все приятные на вкус и запах компоненты в наваре выходят быстрее. Если вы нагреваете в течение длительного времени на плите, вы потеряете больше. Так что, если вам нужно разогреть, микроволновая печь, пожалуй, лучший вариант", - объясняет Людвиг.

Он также посоветовал, как лучше хранить кофе горячим, чтобы не пришлось его греть. По его мнению, лучшим вариантом будет высококачественная посуда, которая будет сохранять тепло.

"Вкус все еще понемногу разрушается в течение всего этого времени, но вы не ускоряете это, нагревая", - говорит эксперт.

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