Некоторые опасаются, что химикат, используемый для извлечения кофеина из кофе, может увеличить риск развития рака.

Кофе без кофеина теряет примерно 97% кофеина. Некоторые организации по защите здоровья высказывают опасения по поводу химического вещества, используемого в процессе декофеинизации, поскольку оно может повышать риск развития некоторых видов рака.

Издание The New York Times выяснило, стоит ли беспокоиться из-за кофе без кофеина.

Как получают кофе без кофеина

Существует несколько способов приготовления кофе без кофеина, но два распространенных метода используют химические вещества метиленхлорид или этилацетат для извлечения и растворения кофеина из кофейных зерен.

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В одном из методов кофейные зерна находятся в прямом контакте с химикатами. По словам Тони Кул, заведующей кафедрой химического машиностроения Калифорнийского университета, вначале зеленые необжаренные кофейные зерна обрабатывают паром, чтобы они набухли и открыли поры.

Затем зерна промывают в метиленхлориде или этилацетате, чтобы удалить из них кофеин. После этого бобы снова обрабатывают паром и промывают, чтобы удалить остатки химикатов, а затем обжаривают.

"Конечный продукт, как правило, не похож по вкусу на обычный кофе, но "если все сделано правильно, то изменения очень незначительны", - говорит доктор Кул.

Опасны ли химикаты

По мнению экспертов, ответ отрицательный, по крайней мере, не в том количестве, в котором вы подвергаетесь воздействию кофе без кофеина.

Однако люди, которые подвергаются воздействию таких химикатов, как хлористый метилен, в больших количествах могут иметь повышенный риск развития рака печени и легких, а также повреждения центральной нервной системы. Управление по контролю за продуктами и лекарствами определило, что кофе без кофеина не должен содержать более 0,001 процента этого химиката.

Это означает, что практически невозможно выпить столько кофе без кофеина, чтобы подвергнуть себя опасному воздействию метиленхлорида, говорит доктор Кул.

Этилацетат, другое химическое вещество, используемое для производства такого кофе, также не вызывает особого беспокойства. Он содержится в некоторых фруктах, таких как киви и гуава, и используется в таких продуктах, как лак для ногтей и типографская краска, но нет доказательств, что он увеличивает риск развития рака.

Однако воздействие этилацетата при вдыхании, проглатывании или контакте с кожей может вызвать раздражение глаз, кожи или горла. Тем не менее, по словам экспертов, в кофе это химическое вещество не представляет угрозы для здоровья.

По словам доктора Кула, после того как кофейные зерна будут очищены от кофеина, в них могут остаться следы химических веществ, но после обжаривания зерен химикаты почти полностью испаряются. Кофейные зерна обычно обжаривают при температуре от 356 до 464 градусов по Фаренгейту, а метиленхлорид и этилацетат кипят при температуре 104 и 171 градус по Фаренгейту.

Можно ли пить кофе без химикатов

Некоторые бренды обескофеинивают кофе с помощью технологии Swiss Water Process - используют воду вместо потенциально токсичных химических растворителей для удаления кофеина из кофейных зерен.

Ранее УНИАН писал, что произойдет с вашим телом, если пить кофе без кофеина.

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