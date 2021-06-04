Оно расположено в самом престижном районе мегаполиса.

На гонконгском рынке недвижимости парковочное место продали за рекордные 1,3 миллиона долларов.

Об этом пишет BBC.

Оно находится на территории элитного жилого комплекса на горе Пик Виктория. Это самый престижный район Гонконга.

В мае аренда дома в этой части мегаполиса достигла отметки в 210 тысяч долларов в месяц.

Читайте такжеКитай запретил все ультрамарафоны и другие опасные спортивные занятия в странеПо данным Bloomberg, предыдущий рекорд цены на парковочное место в Гонконге установили в 2019, когда цена достигла 980 тысяч долларов.

Отмечается, что Гонконг много лет подряд находится на первых ступеньках мировых рейтингов самых дорогих мест для жизни.

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Автор: Людмила Жерновская