Помогите яблоням, грушам и другим плодовым деревьям пережить холода с помощью этих советов по подготовке к зиме.

Суровая зима, вредители и болезни могут сделать плодовые деревья поврежденными или неплодородными в следующем году.

Но, как пишет Bhg, есть 10 советов, как подготовить к зиме любые плодовые деревья и сделать их ещу более урожайными в следующем году.

1. Сгребайте листья и падалицу

Вредители и болезни плодовых деревьев часто зимуют в опавших листьях и старых плодах, которые остаются на плодовых деревьях или под ними всю зиму. Хорошая осенняя уборка перед зимой предотвратит повторное появление многих вредителей и болезней.

2. Удаление сорняков

Выдерните или срежьте всю траву и сорняки, растущие рядом со стволами плодовых деревьев. Выдергивайте сорняки вручную, используйте секатор или небольшой ручной совок. Не используйте газонокосилку вблизи стволов деревьев, так как эти инструменты могут повредить кору и сделать плодовые деревья более уязвимыми к болезням.

Высокие растения вокруг плодовых деревьев привлекают полевок и других вредителей, повреждающих кору.

3. Проверьте почву

Специалисты по растениям рекомендуют проверять почву не реже одного раза в 1–3 года, чтобы убедиться, что в садах нет дефицита питательных веществ и что они достаточно здоровы для выращивания плодовіх деревьев.

4. Добавьте мульчу

Натуральную мульчу, такую ​​как измельченная кора или древесная щепа, можно добавлять вокруг фруктовых деревьев в любое время года, но мульчирование осенью гарантирует хорошую изоляцию корней фруктовых деревьев зимой. Для достижения наилучших результатов укладывайте мульчу слоями толщиной 5–10 см и располагайте ее на расстоянии нескольких сантиметров от стволов. Нанесение мульчи непосредственно на стволы деревьев или в виде высокой, напоминающей вулкан, насыпи задерживает влагу и увеличивает риск гниения и появления вредителей.

5. Устраните проблемы с дренажем

Если вы заметили, что вода скапливается у основания плодовых деревьев, решение этих проблем до зимы снизит вероятность загнивания корней в переувлажненной почве. Для этого можно прорыть дренажную канаву рядом с деревьями или провести выравнивание почвы, чтобы вода лучше отводилась от корней.

6. Откажитесь от удобрений

Плодовые деревья не следует удобрять удобрениями с медленным высвобождением или компостом перед зимой. Дело в том, что удобрение плодовых деревьев в конце сезона способствует появлению новых побегов, более уязвимых к холоду.

7. Установите защиту для деревьев

Зимой полевки, мыши, кролики часто обгрызают кору и почки деревьев, что может привести к гибели молодых плодовых деревьев. Защитные устройства для деревьев предотвращают множество проблем с вредителями. Они в основном используются для недавно посаженных деревьев и могут не понадобиться для взрослых деревьев с более толстой корой.

Установите защитные устройства вокруг стволов плодовых деревьев и оставьте их до весны. Для эффективности защитные устройства должны быть заглублены как минимум на 25 см под почву и выступать как минимум на 50 см над землей.

8. Подумайте о заборе

Если вы живете в районе, где обитают крупные дикие животные, то следует подумать о высоком заборе вокруг ваших деревьев или сада. В крайнем случае, временные ограждения из сетки для отпугивания птиц или рыболовной лески, привязанной к колышкам, также могут быть эффективными.

9. Регулярно применяйте отпугивающие средства

Такие средства, как перцовый баллончик, чесночный спрей, применяемые к стволам и ветвям фруктовых деревьев, делают сады менее привлекательными для диких животных. Просто обязательно регулярно применяйте отпугивающие средства, так как многие из них смываются дождем и тающим снегом и недолговечны.

10. Обрезка по необходимости

Поздняя зима – начало весны – лучшее время для обрезки большинства плодовых деревьев, поскольку в это время они находятся в состоянии покоя, и вероятность распространения болезней минимальна. Однако, если вы заметили на своих плодовых деревьях серьезно поврежденные или больные ветви, лучше всего удалить их до зимы, чтобы предотвратить распространение болезней. Сведите обрезку в конце сезона к минимуму, поскольку она может спровоцировать появление новых побегов, которые более восприимчивы к холоду.

