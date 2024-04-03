Это блюдо имеет высокое содержание натрия и жира.

Гренки, пармезан и сливочно-чесночная заправка - это то, за что многие любят салат "Цезарь". Особенно часто его заказывают, надеясь, что это здоровая еда, которая не навредит фигуре.

Диетолог с более чем 25-летним опытом Лори Баррет, которая специализируется на людях с лишним весом и проблемах со здоровьем развенчивает этот миф в комментарии Purewow.

"К сожалению, салат "Цезарь" может быть не таким здоровым выбором, как мы думали", - отмечает эксперт.

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По ее словам, это блюдо имеет высокое содержание натрия и жира. Она отметила, что одна порция салата может содержать:

1270 калорий;

112 г жира;

1630 мг натрия.

"Это высококалорийное блюдо с высоким содержанием жира и натрия. Более 80 процентов калорий поступает из жира. Мы достигаем 70 процентов дневного потребления натрия, если вы придерживаетесь рекомендаций Американской кардиологической ассоциации не превышать 2300 миллиграммов в день", - объясняет Баррет.

В то же время основа этого блюда, салат ромен, является хорошим источником клетчатки, а также витаминов А, С и К. Он обеспечивает гидратацию и является низкокалорийным. Заправка "Цезаря" также очень полезна. Оливковое масло богато антиоксидантами, лимонный сок является источником витамина С, а анчоусы добавляют омега-3 жирные кислоты.

Как салат "Цезарь" сделать более здоровым?

По словам Баррет, не вся надежда потеряна. "Мы можем внести некоторые простые изменения, чтобы сделать салат "Цезарь" здоровее", - говорит она.

В частности, если уменьшить количество соуса и пармезана, взять гренки из цельнозерновой муки и добавить больше овощей, это блюдо станет намного полезнее.

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