Музыкант впервые приехал в Украину.

Победитель "Евровидения-2024", швейцарский певец Nemo, попал под обстрел в Киеве.

Напомним, ранее УНИАН писал, что накануне музыкант впервые приехал в Украину и прогулялся по историческим местам столицы, в том числе по Михайловской площади.

"Я спал в убежище отеля, а всю ночь продолжался обстрел Киева. Такие ночи стали печальной реальностью для многих моих украинских друзей. Очень благодарен за всю теплоту и любовь, которые получил во время этого пребывания. Киев - одно из самых красивых мест, которые я когда-либо посещал", - написал он в Instagram и опубликовал фото из убежища.

При этом певец дал понять, что запланированный на сегодня, 10 октября, его концерт состоится: "Я с нетерпением жду музыки и общения сегодня вечером".

Напомним, как писал УНИАН, в ночь на 10 октября российская армия нанесла комбинированный удар по Украине с применением дронов и ракет. Одной из целей россиян при этом был Киев. После удара в столице наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.

