Учитель объяснил, почему часто допускают эту ошибку.

Даже носители украинского языка не застрахованы от того, чтобы бессознательно употреблять кальки с русского языка. В частности, многие ошибочно употребляют конструкцию "попередити щось", имея в виду предотвращение того или иного явления. Как правильно говорить об этом на украинском, объяснил языковед и один из самых известных учителей Украины Александр Авраменко.

"Сегодня поговорим о типичной ошибке, которую допускают многие люди. Часто можно услышать следующее: "Лікарі попередили хворобу". Или: "Ми попередили небезпеку". Друзья, "попередити" болезнь или опасность невозможно, ведь "попередити" – это, цитирую словарь, "известить кого-нибудь о чем-то, сообщить заранее, предостеречь". Можно ли болезнь известить? Что-то сообщить опасности? "Хворобо, я тебе попереджаю: не смій вражати нові ділянки тіла"? Так нас болезнь и услышала, и сама себя ликвидировала", – отметил он в эфире "Сніданок з 1+1".

Авраменко объяснил, что говорящие допускают эту ошибку, прибегая к кальке с русского.

"Сравните: "предупредить болезнь" и "попередити хворобу". Нет, не "попередити", а "запобігти". "Запобігти" означает не допустить, заранее предотвратить что-то неприятное, нежелательное. Итак: "запобігти хворобі", "запобігти небезпеці", - подчеркнул языковед.

Говорим на украинском правильно - советы Авраменко

Известный учитель украинского языка Александр Авраменко ранее объяснил, в чем разница между терминами "цифра" и "число".

Также учитель рассказал, как правильно употреблять слова "мешканці" и "жителі" , и назвал, какая форма слова - "купувати" или "купляти" правильная..

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