Родители, которые говорят это своим детям, уничтожают их самооценку: психолог дал совет

Успокаивать ребенка не значит "стирать" его эмоции. Самый эффективный способ – быть рядом, понимать его и помогать ему называть свои чувства.

Детский психолог и профессор Сэм Васс объясняет, что родители, которые отрицают чувства ребенка, на самом деле вредят его эмоциональному развитию, пишет NLC.

"Не плачь", "Не бойся", "Это ерунда" – такие фразы не помогают ребенку пережить страх или грусть.

Они могут заставить ребенка чувствовать, что его эмоции неуместны или что его не понимают.

Что на самом деле работает

Называть эмоции ребенка без осуждения: "Похоже, тебе сейчас страшно", "Я вижу, что ты очень расстроена".

Такой подход помогает ребенку понять собственные чувства, развивает эмоциональное самосознание и укрепляет самооценку.

Дети еще не научены выражать свои эмоции словами, поэтому поддержка родителей формирует базовый опыт саморегуляции.

Распознавание и принятие чувств в детстве помогает лучше справляться с эмоциональными трудностями в будущем.

Другие новости о психологии

Как сообщал УНИАН, вкусы и ожидания в отношениях меняются вместе с поколениями, и те черты потенциального партнера, которые кажутся привлекательными молодежи, могут отталкивать людей старшего поколения.

Ранее психолог перечислила черты характера и особенности поведения некоторых женщин, которые могут казаться привлекательными многим мужчинам поколения Z ("зумеры"), но которые очень не нравятся большинству мужчин старше 40 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: