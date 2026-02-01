Это распространенное заблуждение является калькой с русского языка.

Русизмы - это самые распространенные ошибки в украинском языке, которые возникли в результате длительной русификации украинцев. Под влиянием русского языка мы часто начинаем использовать заимствованные фразы в речи. Одним из таких выражений является словосочетание "на протязі", которое используется для описания длительного действия.

Мы разобрались, какое выражение на самом деле является правильным для украинского языка - "протягом или на протязі" - и как правильно вписать его в предложение.

Как правильно говорить - на протязі или протягом

Как объяснила филолог Ирина Коваленко в эфире "Киев24", словосочетания типа "на протязі дня" или "на протязі року" на самом деле являются калькой русского выражения "на протяжении". Слово "протяг" в украинском языке существует, но не имеет отношения к временным отрезкам. На самом деле это сильный поток воздуха, то есть сквозняк.

Поэтому если вы раздумываете, как правильно сказать: "протягом дня или на протязі дня", лучше выбирайте именно первый вариант. Также можно употреблять слово "впродовж", которое является синонимом предлога "протягом". Вот несколько примеров:

Практичний іспит треба скласти протягом року після складання теоретичного.

Впродовж тижня очікуються хуртовини з мокрим снігом.

Также филолог предложила еще один малоизвестный и красивый заменитель выражения "на протязі" - это слово "цілоденно". Например:

В нашому саду цілоденно співають птахи.

Однако существует ситуация, когда между выражениями "на протязі или протягом" стоит выбирать первое словосочетание. Так можно говорить, если речь идет именно о сквозняке как потоке воздуха. Например: "я вчора довго сидів на протязі та сьогодні застудив спину".

В других случаях не стоит даже размышлять над тем, что сказать: "на протязі дня или протягом дня", потому что только последнее выражение считается грамотным.

