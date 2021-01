На фоне протестов в США и кровавого штурма Капитолия противники президента Дональда Трампа требуют удалить его камео из культовой комедии «Один дома 2».

Читайте такжеОфицер полиции Капитолия покончил с собой после штурма здания - СМИ

При этом пользователи сети не стали ждать реакции правообладателей и провели «удаление» своими силами. Сцену с Трампом отредактировали, превратив его в невидимку, а реплики вырезали.

Теперь главный герой в исполнении Маколея Калкина говорит с пустотой. Странный результат понравился пользователям – они увидели в новой версии сцены отсылки к «Хищнику» и «Гарри Поттеру» .

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4