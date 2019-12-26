Канадский телеканал убрал сцену с Трампом из "Один дома-2"

Трамп появляется в сцене в отеле где главный герой Кевин спрашивает у него, как пройти в лобби.

Сцена из фильма «Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года выпуска с участием бизнесмена и нынешнего президента США Дональда Трампа была вырезана из версии картины, которую показал в эфире канадский телеканал CBC.

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Пропажу камео Трампа из фильма также заметили пользователи соцсетей, которые предположили, что этот шаг канадского CBC был политически мотивированным, передает capital.ua со ссылкой на портал Comicbook.

В самой телекомпании CBC заявили, что показанная на канале версия фильма «Один дома-2» была отредактирована из-за недостатка эфирного времени. Накануне, 25 декабря, Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома-2». «Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это», - сказал американский президент.

Фильм «Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке» вышел на экраны в 1992 году. Трамп появляется в сцене в отеле, где главный герой Кевин, роль которого исполнил Маколей Калкин, спрашивает у него, как пройти в лобби.