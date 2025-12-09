Новые эпидемии, рой пчел и морские войны - предсказания Нострадамуса, в зависимости от трактовки, могут пугать, но могут и обнадеживать.

Катастрофы происходят постоянно - это можно предсказать всегда. Но даже логика, что "сломанные часы дважды в день показывают верное время", не мешает людям снова и снова изучать туманные пророчества Нострадамуса. Они не привязаны к конкретному времени, а собраны в циклы по 100 стихов, так называемые "столетия". То есть, по сути, это предсказания Нострадамуса на все года. Чтобы заглянуть в будущее и узнать, что ожидает человечество в 2026-м, исследователи ищут 26-ю строфу каждого сборника, а затем пытаются разглядеть намеки.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Предсказания Нострадамуса на 2026 год

Француз Мишель де Нострадам по образованию был врачом и долгое время практиковал медицину, но в 1550 году он начал выпускать мрачные стихи - им приписывали способность предсказывать грядущие события. Несмотря на сомнительную точность, эти стихи заинтересовали Екатерину Медичи, вдовствующую королеву Франции - именно ее покровительство обеспечило пророку бессмертную славу, пишет Grunge.

Вот что нашли исследователи в пророчествах Нострадамуса на 2026 год:

"Великий человек будет сражен днем молнией"

Об этом идет речь в 26-й строфе "Века I". Это звучит как намек на убийство, а "великий человек" может означать практически любого известного общественного деятеля. Несмотря на всю мрачность, по статистике, более 90% людей, пораженных молнией, остаются в живых и рассказывают потом об этом всю жизнь.

Если трактовать "удар молнии" более образно, то под ним можно подразумевать современное оружие, которое использует различные формы энергии - боевые лазеры, пучки частиц и микроволновые импульсы.

"Чума в Тоскане"

Строка 26 книги "Столетие I" бегло упоминает "мор в Тоскане". Тосканцы, возможно, будут озадачены, услышав это, поскольку Италия была первой страной за пределами Азии, где впервые обнаружили COVID-19 и произошло массовое распространение вируса, последующие смерти и беспорядки.

Но что, если речь идет не о вспышке в Тоскане, а о заболевании Toscana? Это сезонная инфекция в странах Средиземноморья, которая передается через укусы песчаных мух. Обычно она не опасна, но иногда может вызывать смертельный менингит.

Здесь есть тревожный момент: эпидемиологи зафиксировали явление, называемое "аэропортная малярия". Зараженные комары попадают в самолет, а затем заражают людей, живущих вблизи аэропорта назначения.

"Возникнет огромный рой пчел"

В строфе 26 "Века IV" содержится энтомологическое предупреждение: "Возникнет огромное рой пчел, / И никто не будет знать, откуда они прилетели".

Оптимисты и экологи могут с радостью прочитать здесь обнадеживающие признаки восстановления популяции пчел. Но вот больше насекомых, похожих на пчел, может быть нежелательно.

Вспомните мрачные дни 2020 года и страх перед японскими гигантскими шершнями. Эти крупные агрессивные хищники питаются пчелиным мясом и при любой возможности нападают на колонии своих меньших сородичей. Многократные укусы таких шершней могут оказаться смертельными для человека. Несколько экземпляров насекомых были обнаружены на западе США и в Канаде, но благодаря оперативным мерам затем признаны искорененными в Северной Америке.

"Они будут изготавливать идолов царей и князей"

Бог иудео-христианской и исламской традиции не одобряет создание и поклонение рукотворным объектам. В III веке, стих 26, Нострадамус предупреждает нас: "Они будут готовить идолов королей и принцев".

Хотя нет четкого указания на то, кто будет этими создателями идолов, развитие событий в американской политике дает некоторые подсказки. В 2021 году была выставлена золотая статуя тогдашнего экс-президента Дональда Трампа. Возможно, она не обладала той же величественностью, что и библейский золотой телец израильтян, но это не помешало СМИ отметить, что евреи впоследствии пожалели о своем идолопоклонстве.

В 2025-м появился еще один блестящий желтый Трамп, держащий в руках физический токен знаменитого биткоина. 12-футовую статую установили на Национальной аллее сторонники 47-го президента. Хотя она простояла несколько часов, ее быстро сравнили со злополучным библейским царем Навуходоносором и его гигантским золотым истуканом из чистого тщеславия.

В 2026 году была предложена к выпуску монета номиналом в один доллар к 250-летию США - с изображением Трампа по обе стороны. Придется подождать, чтобы увидеть, будет ли она золотой.

"Рабы, благодаря удаче в войне, поднимутся на очень высокую ступень"

В стихе 26 V века говорится о том, что "рабский народ благодаря удаче на войне / будет возвышен до очень высокого положения". Этимология слова "раб" - slave - в английском языке связана со словом "славянин", и до того, как Африка открылась для этой гнусной практики, славянские группы были предпочтительными жертвами торговцев.

Очевидным конфликтом, в котором участвуют славяне, является российско-украинская война. Возможно, на повестке дня стоит прорыв на поле боя или дипломатический переворот?

Есть еще одна славянская горячая точка, за которой стоит следить - это Сербия и ее соседи. Пепел бывшей Югославии все еще тлеет, и напряженность между Сербией и Косово высока, а сербы в Боснии и Герцеговине угрожают отделиться от государства.

"Фойсты и галеры вокруг семи кораблей, смертельная война разразится"

Еще больше разговоров о войне в VII веке, строфа 26: "Фойсты и галеры вокруг семи кораблей, / смертельная война разразится".

Строка пророчеств звучит так, как будто речь идет о горячей точке на море - и, вероятно, это моря вокруг Китая. КНР хочет, чтобы название "Южно-Китайское море" понимали буквально и претендует на огромные области у своих южных берегов. Однако эти же территории считают своими Тайвань, Филиппины, Малайзия, Вьетнам и Бруней.

Ситуацию обостряет тот факт, что Китай заявляет права на весь Тайвань и не скрывает готовности захватить остров. Чтобы подкрепить свои претензии, Китай построил военно-морские объекты на намывных землях в Южно-Китайском море.

Можно ли считать эти предсказания Нострадамуса о третьей мировой войне? Если учесть также интерес США в сохранении фактической независимости Тайваня, то регион напоминает огромную морскую пороховую бочку, где достаточно одной искры.

"Опаленный убийствами и огромными прелюбодеяниями, / Великий враг всего человеческого рода"

Если немного поиграть с нумерологией и сложить цифры 2026, то получим 10. Так вот - в десятом стихе X века есть пугающий образ: "Опаленный убийствами и огромными прелюбодеяниями, / Великий враг всего человечества: / Тот, кто будет хуже своих дедов, дядей или отцов, / В стали, огне, воде, крови и бесчеловечности".

Мир такой, какой он есть - многие лидеры запятнаны убийствами и прелюбодеяниями. Но, учитывая упоминание "дедов, дядей или отцов" намекает на власть по наследству.

Самый яркий пример - семейство Ким в Северной Корее. Ким Чен Ын, внук основателя режима, имеет маленькую дочь, но внутри страны уже ходят разговоры, что именно ее готовят в преемники.

Экваториальная Гвинея, недавно оказавшаяся в новостях из-за планов США отправлять туда мигрантов, уже более 40 лет живет под правлением Теодоро Обианга Нгемы Мбасого - человека, который когда-то сверг собственного дядю-диктатора. Теперь он, похоже, готовит к наследованию одного из своих сыновей, хотя в 83 года сам цепко держится за власть.

И, конечно, нельзя забывать о сирийской семье Асадов. Башар Асад унаследовал власть от отца в 2000 году. Он правил страной до своего свержения в 2024-м и бегства в Москву. Но у него остались сыновья и братья, которые, возможно, мечтают о возвращении в Дамаск.

