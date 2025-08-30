Нежнее этой яичницы вы, наверное, никогда в жизни ничего подобного не ели.

Яичница-болтунья - один из самых популярных способов приготовления яйца. Она надежна, готовится относительно просто и может использоваться как отдельное блюдо, так и в составе чего-то "большего"

Но что если попробовать что-то другое, что-то такое, где есть всё, за что мы любим классическую яичницу-болтунью, но с интригующим поворотом? The Takeout рассказало о французской яичнице-болтунье — с подсказками от шеф-повара и директора по инновациям в Американском яичном совете Нельсона Серрано-Барри.

"Американскую болтунью обычно готовят быстро, на среднем или среднем-сильном огне, помешивая крупными кусками и часто добавляя масло, молоко или сыр для пышности. Французская же болтунья томится на очень слабом огне и постоянно помешивается, пока не станет кремовой, словно заварной крем, с текстурой почти как у соуса. Она гораздо более деликатная, и тут всё зависит от терпения", - отметил эксперт.

Как приготовить нежную и шелковистую французскую яичницу-болтунью

Нельсон Серрано-Барри делится советом: "Та самая мягкая, шелковая текстура достигается только благодаря медленному, щадящему приготовлению и постоянному помешиванию". Нужно помешивать лопаткой или венчиком практически без остановки, разбивая кусочки ещё до того, как они станут большими", — говорит Серрано-Барри. В итоге на сковороде получается гладкая, бархатная масса, которую хочется есть прямо ложкой.

Если вы никогда раньше не готовили французскую болтунью, она может застать вас врасплох, полностью сбив привычные навыки. Да и руку придётся неплохо нагрузить. Но снова — всё дело в терпении.

Яйца будут медленно густеть, превращаясь в нежную, кремовую консистенцию. Они готовы, когда едва держат форму, но при этом выглядят блестящими и влажными.

Другие интересные способы приготовления куриных яиц

Ранее УНИАН сообщал, как приготовить яйцо-пашот за три минуты. Его потом можно положить на тост с авокадо, листьями салата и помидором. Такой простой завтрак может насытить до самого обеда. Поэтому почему бы не попробовать ознакомиться с этим рецептом.

Кроме того, мы рассказывали про жареные яйца по-испански. Если в случае с французской яичницей-болтуньей все внимание уделяется нежности блюда, то вариант из Испании предлагает жареные яйца с "серьезной" корочкой.

