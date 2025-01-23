Миллионы людей по всей планете любят готовить жареные яйца, особенно на завтрак, но именно так готовят очень редко.

Что только не научилось человечество делать с обычным куриным яйцом. И варить его, и жарить, и пить сырым. И существует еще множество вариаций его использования. Однако остановимся на жареном яйце. Ведь это один из самых распространенных классических завтраков во всем мире.

Существует несколько уникальных способов приготовления яиц, которые мы можем изучить, пишет The Takeout. Об одном из них вы никогда и не слышали. Речь идет о яйцах по-испански.

Традиционный способ жарки яиц включает их обжаривание в небольшом количестве масла или сливочного масла, в то время как жареные яйца по-испански обильно поливаются горячим маслом. В результате получается совершенство в сковороде - хрустящие, золотистые, нежные жареные яйца с насыщенным, жидким желтком.

Видео дня

Как приготовить жареные яйца по-испански

Ключевым моментом в приготовлении яиц по-испански является количество масла, используемого в процессе приготовления. Здесь вам понадобится большое количество оливкового масла!

Чтобы приготовить яйца по-испански, разогрейте оливковое масло на средне-сильном огне и убедитесь, что оно покрывает сковороду на полсантиметра. Как только масло нагреется, убавьте огонь до средне-низкого, разбейте яйцо в разогретое масло и, пока оно готовится, возьмите ложку и в течение минуты поливайте горячим маслом яичный белок и желток.

В результате этого простого шага по краям яйца образуется хрустящая, похожая на кружево текстура, а желток остается сваренным, теплым и идеально жидким.

Что еще нужно знать о приготовлении яиц

Ранее УНИАН сообщал про лучший лайфхак для приготовления идеального яйца пашот. Девушка не только рассказала о своем секрете, но и показала весь процесс приготовления на камеру.

Кроме того, названо самое полезное масло для приготовления яиц. Многие масла не всегда полезны для здоровья. Они могут быть рафинированы или содержать много насыщенных жиров.

Вас также могут заинтересовать новости: