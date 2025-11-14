Иногда даже большее количество жира не спасает ситуации.

Яичница - вкусный и полезный завтрак, который к тому же легко готовить. Но иногда все портит прилипание яиц ко дну сковороды - даже если вы при этом кладете больше жира. Издание Express рассказало, что в таком случае может спасти.

Одно из решений, которые предлагают повара, - жарка яиц в воде. Другие советуют вообще отказаться от сковороды в пользу микроволновки. Но есть еще один способ пожарить яйца, избежав при этом риска пригорания и необходимости использовать жир или воду. Речь идет о бумаге для выпечки.

"Если вам не нравится готовить яйца с маслом, попробуйте использовать бумагу для выпечки. Это замечательный лайфхак. Масло при этом не нужно, и яйца не прилипнут", - говорит Лия Кейт Макдоннелл, которая ведет страницу на YouTube.

Издание пишет, что существует мнение, будто этот метод обеспечивает даже лучший результат, чем классическая жарка: вкус желтка становится ярче, а белок - легким и чистым.

Как пожарить яйцо на пергаментной бумаге

Вырежьте бумагу для выпечки по форме вашей сковороды и положите ее на дно.

Вбейте яйцо на бумагу, накройте крышкой и готовьте на умеренном огне, как обычно.

Если вы хотите получить хрустящие края, то крышку нужно снять со сковороды за некоторое время до конца готовки. Однако будьте осторожны: сковорода не должна быть слишком горячей, иначе бумага может подгореть.

Почему яйца прилипают к сковороде

Хотя поверхность сковороды может казаться гладкой, на самом деле она покрыта мелкими трещинами и выбоинами. Когда вы жарите белок, например яичный или мясо, он подвергается трансформации, которая связывает продукт с металлической поверхностью. Именно чтобы предотвратить это, люди смазывают сковороду жиром.

Другие способы жарки яиц

Как сообщал ранее УНИАН, как приготовить идеальные яйца без масла. Эксперт по яйцам Генри О'Коннор посоветовал вместо любого жира добавить в горячую сковороду ложку жирных сливок. По его словам, нужно дать сливкам закипеть, а затем разбить яйца и жарить, пока белки не схватятся. В результате вы получите золотистые края, нежный белок и насыщенный, маслянистый желток.

Также мы писали о простом лайфхаке, который можно использовать, чтобы пожарить яичницу. Речь идет о приготовлении в микроволновой печи. Эксперт Том Феррис отметил, что метод заключается всего лишь в том, чтобы контролировать, чтобы яйца остались мягкими и не стали резиновыми.

