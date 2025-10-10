Вместо растительного или сливочного масла эксперт советует использовать неожиданный ингредиент.

Многие считают, что для вкусной яичницы или омлета обязательно нужно использовать сливочное или растительное масло. Однако эксперт по яйцам Генри О’Коннор, основатель проекта Better Eggs, советует совсем другой подход. Об этом пишет Express.

По словам эксперта, секрет в том, чтобы вместо любого масла добавить в горячую сковороду ложку жирных сливок.

"Дайте сливкам несколько секунд закипеть, а затем разбейте яйца и жарьте, пока белки не схватятся. В результате получите золотистые края, нежный белок и насыщенный, маслянистый желток, не уступающий ресторанным завтракам", — объясняет он.

О'Коннор добавляет, что этот способ особенно хорошо подходит для жареных яиц, хотя и для яичницы-болтуньи он также работает. По его словам, сливки придают блюду глубокий вкус, которого невозможно достичь, используя сливочное масло.

Во время нагревания вода из сливок улетучивается, а молочный жир и белки остаются на сковороде, концентрируя вкус и создавая карамелизированную корочку.

"Приготовление яиц в сливках – это настоящая роскошь. Когда сливки карамелизуются, они добавляют глубину вкуса, а белки остаются нежными, желтки кремовыми. Это небольшое изменение, которое делает огромную разницу", - говорит Генри.

Если хотите сделать свой завтрак по-настоящему ресторанным, попробуйте приготовить яйца по совету эксперта — и, как говорит О'Коннор, "возвращаться к старым способам вам больше не захочется".

