Постельное белье в СССР имело не такой внешний вид, как сейчас.

Люди, которые хоть раз в жизни пользовались постельным бельем, сшитым в эпоху СССР, знают, что выглядело оно совершенно не так, как современные модели. Например, был пододеяльник с ромбом, вернее, с отверстием такой формы прямо посередине. Узнайте, для чего шили именно так и в чем был смысл подобного кроя.

Почему пододеяльник с ромбом - история советского постельного белья

Если вам интересно, зачем дырка в пододеяльнике, или точнее сказать, отверстие в виде ромба, стоит немного узнать о том, как шили постельное белье в СССР в принципе.

Каждый, кто пытался заправить одеяло в такой пододеяльник, знает, что это, как ни крути, гораздо удобнее и быстрее, чем проделывать то же самое с современными моделями постельного белья. Никаких сложностей в процессе нет - нужно положить одеяло по центру, а затем заправить каждый край в соответствующий кусочек пододеяльника. При такой технике одеяло не скручивалось, не застревало в белье "буграми", а равномерно распределялось по всей площади пододеяльника. Удобство данного метода было неоспоримым, но шить белье именно в таком виде начали не поэтому.

Важной причиной, почему в СССР пододеяльники шили с дыркой в виде ромба, стал материал, из которого шили постельное белье. Дело в том, что ширина его была всего 90 см в ширину - идеально для одноместной кровати. Однако для того, чтобы сшить пододеяльник для двухместной кровати, приходилось сшивать два отрезка ткани, шириной в 90 см, между собой. Шов решили сделать посередине, там же - отверстие для одеяла, это помогло сэкономить время и ткань. Обрезки, как правило, использовались для пошива наволочки.

Вырез на пододеяльнике можно было сделать любым, но советские технологи решили, что ромб будет смотреться оригинально, поэтому придумали именно такую выкройку. Кроме того, благодаря широкому отверстию, одеяло продувалось со всех сторон, что позволяло ему не отсыревать, не слеживаться и не источать затхлый запах даже при длительной эксплуатации. Тем не менее, несмотря на практичность такого изделия, пододеяльники времен СССР все равно уступили место современным моделям с прорезью сбоку или снизу.

