Чучела из остатков растений и других насекомых пауки вида Cyclosa размещают внутри собственной паутины.

Ученые обнаружили, что пауки могут создавать "чучела" в виде чуть больших пауков и размещать их на своей паутине, чтобы отпугивать хищников. Как пишет IFL Science, эти искусственные пауки также имеют тело и восемь лапок и выглядят очень похоже на настоящих.

О таком поведении пауков ранее было известно только из разговоров и рассказов местных, но еще никогда его не описывали в научной литературе. Однако сейчас вышла статья в научном журнале "Ecology and Evolution". В статье официально изложены навыки создания фигурок пауков для двух географически изолированных видов Cyclosa - это род пауков, которые плетут шары. Они также известны, как пауки-ткачи из мусора. Это отражает их склонность собирать кусочки мертвых насекомых и растений и встраивать их в свою паутину.

Чтобы выяснить, можно ли считать некоторые паукообразные фигуры приманками, ученые провели полевые исследования в двух географически изолированных местах: Перу и Филиппинах. Исследования показали, что как перуанские, так и филиппинские виды пауков создавали стабилизирующую форму из тушек добычи и растительного материала, которая имела центральное "тело" с множеством линейных выступов. Количество ножек стабилизирующей формы варьировалось от пяти до восьми.

При этом на Филиппинах пауки преимущественно убегали, пока хищники нападали на приманки. А перуанский вид замирал на паутине непосредственно над своим паукообразным творением и выглядел как небольшой выступ относительно более крупной структуры.

Сейчас ученые не могут дать ответ на вопрос, как именно этот вид пауков вообще начал делать подобные фигурки. Также неизвестно, почему этого не делают другие виды. Они предполагают, что причиной являются специфические виды хищников. Но это требует продолжения исследований.

Самая большая паутина в мире

Напомним, что вблизи границы Албании и Греции исследователи нашли большую паутину, которая претендует на звание крупнейшей в мире. Предполагают, что там живут около 110 тысяч этих насекомых.

