Рассказываем, почему заявления об основании Одессы Екатериной II всего лишь миф, который легко опровергнуть.

Город Одесса, который является административным центром самой большой области Украины, может похвастаться долгой и интересной историей. Этот прибрежный город воспевали в песнях и боготворили в стихах. В то же время он становился и центром разных спекуляций.

Кандидат исторических наук Иван Федык рассказал УНИАН, в чем уникальность Одессы, кто ее основал и какие народы тут жили.

История Одессы - интересные факты

Начнем с главного - кто основал Одессу и в каком году. По словам Федыка, на территории современной Одессы еще с древнейшей истории, - с начала Железного века, проживали люди. В начале Железного века там поселились кимерийцы. После кимерийцев на современную Одесскую область пришли сарматы, а позже - греки-колонисты. Всех их привлекал очень удобный и теплый залив.

В VII веке до нашей эры на территории современной Одесской области уже жили греки-колонисты, добавляет эксперт. В середине VII века до нашей эры там уже была знаменитая классическая греческая цивилизация. В конце IV века нашей эры в регионе поселились гунны - огромный народ.

В VII веке нашей эры на территории, на которой сейчас находится Одесская область, начали появляться славянские народы, предки современных украинцев - уличи и тиверцы. С XII века уличи и тиверцы признавали власть Галицкого княжества.

В XIII веке на территорию современной Одесской области пришли татары. Они потеряли эту территорию в XIV веке после битвы на Синих водах. И уже с 1362 года эта территория принадлежала Киевскому княжеству, которое тогда подчинялось великому князю Литовскому.

19 мая 1415 года на месте современной Одессы шляхтич Коцюба Якушинский, который был родом из Винницкой области и являлся вассалом великого князя литовского, основал город. Этот факт упоминается в записях польского писателя Яна Длугоша. По мнению Федыка, именно упомянутая дата должна считаться датой основания Одессы.

"Профессор кафедры истории Украины Одесского национального университета Тарас Гончарук считает, что когда Якушинский основал город, там уже был большой порт. Ученый считает, что шляхтич одновременно и основал город, и расстроил порт", - рассказал кандидат исторических наук.

Федык подчеркнул, что основание одесского порта и города Одесса долгое время было превращено в пропагандистский миф Российской империи и Советского Союза. Он еще существует, его пропагандируют российские и пророссийские так называемые "историки" и пропагандисты. Но этот миф очень легко разрушить, потому что он ни на чем не основан. Одесский порт даже приблизительно не был основан Российской империей. Его основали задолго до существования самой Российской империи и даже Московщины.

"Уже в XIII веке, когда территория современной Одессы принадлежала татарам, в заливе возле города была фактория (торговое поселение) для генуэзских купцов, и она уже была портом. Об этом пишет исследовательница Галина Халымонык, и найдены документы, которые это подтверждают. И только 27 мая 1794 года Екатерина II (императрица Российской империи) издала указ об основании всего лишь военного порта или даже военной фактории в городе, который был основан в 1415 году. То есть миф о якобы основании Одессы Екатериной II разрушить очень легко", - заявил он.

Порт и город были задолго до существования как Москвы, так и Российской империи, так и самой Московии.

Почему Одесса называется Одессой

По словам кандидата исторических наук, есть три исторических названия Одессы, первое из них - это Дженестра. Об этом писали профессора Новороссийского университета в Одессе Филипп Бруно и Николай Мурзакевич. По их сведениям, уже в XIII веке в Генуе были документы о том, что на месте современной Одессы существовал порт как торговая фактория. Не военный, а торговый порт, и назывался он Дженестра.

Второе историческое название Одессы четко задокументировано 19 мая 1415 года Яном Длугошем - шляхтич Коцюба Якушинский основал на месте Одессы город, который назывался Коцюбеев. Также есть информация о том, что город на самом деле назывался Кочубей или Коцюбей, а позже турки или татары стали называть его Хаджибей. Хаджибей - это основное историческое название Одессы.

Третье название Одессы - Ени-Дунья. Это название крепости, которую на месте современной Одессы построили турки в 60-х годах XVIII века, то есть за 30 лет до прихода туда русских строителей.

"И только в 1795 году в документах Московии начали писать город Одесса. К тому времени сама Екатерина II в своем указе от 27 мая 1794 года о создании военного порта пишет, что нужно основать военный порт в городе Хаджибей. Екатерина II заботясь о военной безопасности своей империи, будучи очень лакомой к землям и заработкам, основала порт и при этом сама признала, что это город Хаджибей, который существует с 1415 года", - добавил эксперт.

Есть теория, о которой написала Галина Халымонык, говорит Федык, что недалеко от современной Одессы было небольшое поселение древних греков, которое называлось Одессос. И якобы именно поэтому зимой 1795 года в документах Российской империи появилось предложение назвать военный порт в городе Хаджибей Одессой.

Кроме того, мы узнали у эксперта, почему Одессу называют жемчужиной.

"Одесса - "жемчужина Черного моря", во-первых, потому что Одесский залив очень красив. А во-вторых, потому что там очень хороший климат, хотя и сухой. Одесский залив никогда не замерзает, то есть это реально уникальное место как для швартовки кораблей, так и для отдыха. То есть это действительно жемчужина. Но на самом деле неизвестно, кто же первым назвал Одессу "жемчужиной Черного моря". Просто кто-то подметил такую особенность Одессы, что она действительно как жемчужина. Есть песня на русском языке "Ах, Одесса, жемчужина у моря" (написана в 1936 году). Я думаю, что в песне использовано сравнение с жемчужиной, которое одесситы употребляли и раньше", - поделился он.

справка Иван Федык Доцент Кафедры исторического краеведения ЛНУ им.и Ивана Франко Иван Федык - кандидат исторических наук. Он член Союза краеведов Украины. Его научные интересы охватывают политическую историю Западной Украины в межвоенный период, политикум Второй Речи Посполитой, украинско-польские отношения в Галичине.

