С калиновым деревом связаны некоторые негативные суеверия.

Калина считается растительным символом Украины и воспевается в сотнях песен. В народном творчестве это дерево чтят как символ рода, материнства и девичьей красоты. Поэтому многие украинцы рады видеть его на своем участке. Однако не только положительными свойствами обладает калина во дворе - приметы также предупреждают об опасности выращивания такого куста.

Можно ли сажать калину рядом с домом

Хотя калиновое дерево в народных верованиях имеет в основном положительную характеристику, с ним также связывают негативные суеверия. Некоторые приметы говорят, что у этого растения есть тяжелая аура, обостряющая конфликты между людьми. Энергетика, что приносит калина в дом, может приводить к разладу в отношениях.

Также стоит упомянуть, что калину в Украине часто высаживают на кладбищах и возле мест захоронений, а калиновые венки кладут в гроб и приносят на могилу. Вот почему одно из названий, которые имеет калина - вдовье дерево. Поэтому растение имеет траурную энергетику, что может негативно сказаться на жителях дома.

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Однако украинский символ также может принести пользу участку. Насчет того, где посадить калину, приметы советуют выбирать место возле колодца или питьевого ручья - говорят, что это дерево делает воду очень вкусной. Также саженцы можно высажить по периметру участка, чтобы оберегали двор от злых сил.

Если вы не верите в суеверия, то есть и практическая причина того, почему нельзя сажать калину возле дома. У этого дерева настолько сильные и длинные корни, что могут разрушать фундамент. Поэтому прямо у жилья растение лучше не выращивать.

Некоторые дачники также называют причину, почему калину нельзя сажать во дворе - густая раскидистая крона дерева затеняет другие растения, и они вырастают мелкими. К тому же сочные ягоды привлекают многих вредителей, которые могут переходить на соседние кусты. Поэтому саженец лучше сажать на расстоянии метра от других культурных растений.

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