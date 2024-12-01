По словам специалиста, с маленькими детьми нужно быть осторожными, ведь они в таком возрасте очень чувствительны к болезням.

Когда вы видите новорожденного ребенка, который имеет пухленькие щечки и крошечные пальчики, вы в ту же секунду хотите его поцеловать и прикоснуться к нему. Однако врач отметила, что в таком случае родители должны отказывать желающим поцеловать младенца, ведь это имеет решающее значение для его здоровья. По словам специалиста, целовать новорожденного ребенка - это то, чего никогда не должны делать ни дети, ни взрослые, пишет Parade.

Какова опасность таких поцелуев для ребенка?

Опасность поцелуев младенца заключается в том, что иммунная система ребенка еще недостаточно развита.

"Они не способны бороться с инфекциями так, как дети и взрослые. Дети и взрослые могут бороться с инфекцией, не всегда осознавая это, а целуя младенца, они распространяют вирус на ребенка, которому, возможно, будет труднее бороться с ним", - объяснила сертифицированный врач семейной медицины, доктор Лора Перди.

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По словам экспертов, даже если вы считаете, что не больны, то все же риск заболевания есть, поэтому эта болезнь может передаться ребенку. Однако поцеловать младенца является не единственным способом заражения.

Доктор Перди подчеркнула, что люди могут "просто прикоснуться к руке ребенка, и если ребенок потом прикоснется к своим глазам, рту или носу, вирус распространится".

Врач добавила, что в последнее время большое беспокойство вызывает именно респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), из-за которого младенца могут госпитализировать, ведь он может иметь проблемы с дыханием и другие симптомы.

"Самое страшное то, что РСВ может превратиться в бронхиолит или пневмонию, с которыми младенцам бывает очень трудно бороться", - предупредила Перди.

Когда именно можно целовать ребенка?

Доктор Перди советует начинать целовать детей после шести месяцев, ведь тогда они будут иметь меньший риск заразиться той или иной болезнью.

"Хорошее эмпирическое правило - не целовать ребенка, каким бы милым он ни был. Особенно, если это не ваш ребенок", - советует врач.

Также Перди рекомендует показывать маленьких детей врачу, когда у них появляется хриплый кашель, нерегулярное или тяжелое дыхание.

Другие советы по здоровью

Ранее врачи рассказали о привычках, которых должны придерживаться люди после 50 лет. В частности они советуют больше двигаться, управлять уровнем своего стресса, не пропускать приемы у врача и проводить время на солнце.

Также врачи поделились перечнем продуктов, которые улучшают работу мозга. Среди такой пищи есть яйца, жирная рыба и листовая зелень.

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