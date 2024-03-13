Вес новорожденной девочки составлял всего 570 граммов.

Во Львовском областном клиническом перинатальном центре выходили младенца, родившегося с критически низкой массой тела - 570 граммов. Об этом сообщили в медучреждении.

Девочка, которую назвали Евой, появилась на свет на 25 неделе беременности. Вес младенца был экстремально низким, говорят медики. Поэтому ребенка немедленно госпитализировали в отделение анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных. Там он провел 50 дней.

"Выхаживание преждевременно рожденных малышей - это очень ответственная и кропотливая работа команды детских анестезиологов и врачей-неонатологов. Ребенок сначала был на искусственной вентиляции легких, позже - получал респираторную поддержку через высокопоточные канюли (трубки - УНИАН), - рассказывают врачи.

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Маленькой Еве проводили терапию, чтобы она смогла дышать, а кормили внутривенно. Также с первых дней жизни кроха получала донорское молоко из Банка грудного молока.

Когда состояние ребенка стабилизировали, его перевели на второй этап выхаживания. Здесь Ева пробыла еще 60 дней, в течение которых получала длительную респираторную поддержку, ингаляционную и инфузионную терапию. Девочке провели коррекцию ретинопатии методом лазерной коагуляции сетчатки, несколько курсов массажа, baby-SPA.

Домой девочку выписали с массой тела 2500 граммов и ростом 42 сантиметра. Однако она еще будет под наблюдением врачей, которые будут наблюдать за ее здоровьем и развитием.

Смерть новорожденного ребенка в Хмельницкой области - детали

В Хмельницкой области сразу после рождения умер мальчик, появления которого его родители ожидали 9 лет.

В смерти ребенка они обвиняют врача Каменец-Подольского перинатального центра.

По словам матери умершего младенца, беременность протекала идеально, мальчик родился живым, однако вскоре умер.

Согласно выводам патологоанатомов, у младенца была внутриутробная гипоксия, предупредить которую было невозможно.

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