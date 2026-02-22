Жизнь без смартфона: женщина устроила себе 'информационный детокс', и вот что получилось

Многие люди сегодня даже не осознают, насколько они стали психологически зависимыми от интернета. Привычка никогда не расставаться со смартфоном или ноутбуком (разве что на ночной сон) настолько прочно вошла в жизнь, что для некоторых забытый дома телефон может стать причиной для панической атаки.
Британская журналистка Сара Кинан однажды решила сознательно проверить свою способность прожить выходные без смартфона. О своем опыте 48-часового "информационного детокса" в сельской местности она рассказала на страницах издания The Independent.
Как пишет автор, перед началом поездки за город она положила смартфон в специальный сейф и сразу почувствовала неожиданный всплеск тревоги. Внешне это выглядело легко, но внутри – "накрыла волна тревожности". Уикенд Сара провела в графстве Хартфордшир вместе с организацией Unplugged, которая предлагает домики без доступа к современным технологиям. По словам компании, несколько дней без гаджетов могут снизить уровень стресса и ослабить зависимость от телефона.
Перед поездкой Кинан предупредила семью и друзей и даже написала в Instagram, что на два дня "уходит из офлайна". Для экстренных случаев участникам выдают простой кнопочный телефон "Нокиа" – номер получили только мать автора и ее лучшая подруга.
"Между мыслью "я не буду проверять телефон" и реальностью "я не могу его проверить" – огромная психологическая разница", – признается Сара.
Домик, в котором остановились участники этого необычного "тура", расположен недалеко от Лондона и имеет намеренно удаленное расположение. Внутри – минимум удобств, зато максимум тишины: кровать у панорамного окна, печь, настольные игры, книги, радио и даже пленочный фотоаппарат. В первый вечер, пишет женщина, было странно, но спокойно. Они даже считали, сколько раз инстинктивно тянулись к отсутствующим телефонам.
Вместо соцсетей Сара наконец дочитала книгу, которую не могла закончить месяцами, а вечер провела за приготовлением еды и игрой в "Скребл".
"Это ощущение напомнило детство – время, когда выходные состояли из игр, еды и общения без перерывов", – рассказала автор.
Второй день оказался сложнее. Новизна исчезла, а отсутствие технологий стало ощутимым. Вооружившись бумажной картой, компания отправилась пешком в паб "Ред Лайон", но заблудилась и попала под сильный дождь. Без смартфонов и навигации им пришлось обращаться за помощью к незнакомцам. В конце концов женщина по имени Клэр подвезла их к пабу вместе с собакой.
Этот эпизод, по словам Сары, стал особенно показательным.
"Мы бы никогда не познакомились с Клэр, если бы просто смотрели в Google Maps или вызвали Uber", – пишет она. Автора поразила простая человеческая доброта и то, как легко возникает живое общение без экранов между людьми.
По возвращении в домик компания ужинала, разговаривала и играла в карточную игру с вопросами для более глубоких разговоров.
За эти 48 часов, признается Сара Кинан, что-то изменилось. Постоянная потребность проверять сообщения исчезла, а мозг "стал тише". Впрочем, когда она снова включила смартфон, тревога вернулась почти мгновенно – вместе с потоком уведомлений.
"Это стало жестким напоминанием о том, насколько наши устройства постоянно возбуждают нервную систему", – отмечает автор.
По дороге домой в Лондон она намеренно не доставала телефон из сумки. И, как пишет женщина, эффект не исчез после выходных: ее ежедневное время перед экраном сократилось примерно до трех часов. Она читает каждый вечер, советует друзьям купить настольные игры и старается в общественных местах чаще смотреть вокруг, а не в экран.
Другие новости об отдыхе от цивилизации
Как писал УНИАН, в Британии предлагают волонтерскую "работу мечты" на острове Скомер в Уэльсе – считать ипаток и других диких птиц. Однако это не оплачиваемая работа, а трехмесячное волонтерство с символической стипендией 400 фунтов за весь сезон.
Работа предполагает физические нагрузки при любой погоде, изолированную жизнь без магазинов и стабильного интернета, а доступ на материк возможен только по расписанию лодки.