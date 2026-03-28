Иногда при виде такой картины необходимо вмешательство хозяина.

Коты - удивительные создания, и наблюдать за ними можно бесконечно. Хозяева пушистых любимцев знают, что иногда поведение кошек, с точки зрения человека, очень странное. Например, не ясно, зачем кот пробует воду лапой и что это может означать.

Почему кот копает лапой, когда пьет, или трогает струю из-под крана

Если вас можно назвать счастливым владельцем "хвостатого", вы точно замечали, что когда кот пьет воду из-под крана или из миски, он пользуется своей лапкой. Животное может или "подталкивать" жидкость к себе, не подставляя морду под кран, если речь идет о проточной воде, или набирать ее, как лопаткой, когда пьет из миски. Издание Catster объясняет, почему кот странно пьет воду и что с этим делать.

Маленькая миска

По мнению авторов издания, кошкам нравится, когда воды много, а доступ к ней неограниченный. Если миска для воды слишком маленькая, у животного это вызывает дискомфорт, и пить неудобно. В этом случае кот будет использовать свою лапу в качестве лопатки, набирая жидкость с помощью нее. Так что, возможно, вам стоит поменять миску на более широкую или глубокую.

Усталость усов

Вторая причина, по которой кот пьет лапой, довольно необычная для человеческого понимания. Никаких научных доказательств этой гипотезы нет, но некоторые хозяева замечают, что коты действительно ведут себя по-разному в зависимости от того, в какую миску им налили воду.

Дело в том, что у пушистиков очень чувствительные усы, и если они постоянно касаются краев поилки, может появиться так называемая "чувствительность усов" - результат постоянного раздражения вибрисс о материал, из которого сделана миска. И для того, чтобы этого избежать, животное начинает набирать воду лапой, а не окунать в емкость морду. Чтобы облегчить процесс питья своему любимцу, просто смените миску на более удобную для него.

Нежелание пить стоячую воду

Третья причина тоже требует вашего вмешательства - кошки могут избегать застоявшейся воды в миске и не хотеть ее пить. Грациозные создания известны своей привередливостью и, если жидкость в поилке не меняли уже несколько дней, питомец может отказаться ее пить. Это обусловлено животными инстинктами - если кошке покажется, что вода несвежая, значит, в ней, по мнению кошки, могут быть какие-то яды или грязь. Так что, лучше регулярно мойте миску и меняйте воду, чтобы пушистик не пытался пить из унитаза в поисках другой воды.

Желание поиграть

Четвертая причина совсем банальна, и если вы не понимаете, зачем кот пробует воду лапой, хотя миска широкая и глубокая, и питомцу нравится из нее пить, присмотритесь, возможно, он просто играет с жидкостью. Авторы Catster пишут, что таким образом животное экспериментирует или просто получает удовольствие от того, что делает, и никакого сакрального смысла в его действиях нет. Котам в принципе нравится взаимодействовать со своим телом, гоняться за хвостом, вылизываться, исследовать окружающий мир и так далее. То же самое касается и миски с водой.

