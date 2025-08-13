Рассказываем, что чувствуют кошки, когда их гладят, а также почему важно это делать.

Почти все кошки любят, когда их гладят - такие моменты помогают животным расслабиться и почувствовать себя нужными, создавая между ними и человеком особую связь. Но это не единственная причина. Рассказываем, зачем питомцу так нужна наша забота и ласка, а также что будет, если не гладить кошку.

Зачем нужно гладить кошку

Общение с кошками помогает нам расслабиться и снять стресс, а многие чувствуют себя рядом со своим питомцем менее одинокими - ведь рядом есть тот, кто поймет тебя лучше любого человека. Оказывается, удовольствие от общения получаем не только мы. Когда мы гладим кошку - конечно, исключительно с ее согласия - она чувствует нашу заботу и тепло. В целом есть несколько причин, почему кошка просит, чтобы ее гладили.

Хочет внимания

Домашние питомцы, как и люди, нуждаются в заботе и любви. Различные ласки, "обнимашки" помогают кошкам чувствовать себя нужными и поддержать эмоциональное равновесие.

Выражает свое доверие

Осторожные и недоверчивые - такие кошки по своей природе. Они не сразу начинают доверять человеку, но как только связь установлена, можете быть уверены: вы для кошки - особенный человек. Это можно понять по тому, как кот или кошка ластятся и просят, чтобы их гладили, а каждое такое поглаживание укрепляет вашу связь с питомцем.

Чувствует себя в безопасности

Не успеваете присесть, чтобы кошка тут же не устроилась у вас на коленях? Поздравляем: вы для своего "хвостика" - каменная стенка. Своим поведением, которое часто сопровождается громким мурлыканьем, кошка дает понять, что она себя чувствует в полной безопасности. И все, конечно, благодаря вам. Такое состояние спокойствия и доверия - один из главных признаков счастья.

Вспоминает о своем детстве

Сколько бы лет не было вашему коту, он все равно немного котенок. Даже взрослые и степенные кошки никогда не откажутся от игр и пряток, а поглаживания по голове напоминают беззаботные времена, когда им шерстку вылизывала их мама. Теперь их мама - это вы.

Грустят ли кошки, если их не гладить

Вредно ли не гладить кошку? Вредно - в перую очередь для кошки. Если по какой-то причине вы перестаете уделять питомцу толику своего внимания, их поведение резко меняется: они становятся либо очень замкнутыми, либо чересчур активными и громкими.

Что будет, если не гладить кошку:

кошка испытывает одиночество и грусть - у нее снижается выработка эндорфинов (гормонов счастья);

перестает ощущать себя защищенной;

может чувствовать себя виноватой в чем-то.

Поэтому не забывайте гладить своего кота или кошку, помните, что вы для них - особенный человек.

Как гладить кошку правильно? Конечно, за шерстью, а не против нее, можно по голове, за ушком и по спине. Если с любимцем у вас хорошие отношения, то он позволит вам почесать под шеей или помассажировать подушечки лапок. Но вот живот и хвост - лучше не трогать, у котов это их уязвимое место.

