Оказалось, что животные делают это не просто так.

Каждый хозяин четырехлапого хвостатого друга замечал, что питомец любит грызть траву. Это может происходить и во дворе частного сектора, и при выгуле на поводке, ведь некоторые хозяева выходят на такие прогулки с кошками, и даже по отношению к баночке, купленной в зоомагазине. Узнайте, почему кошки и собаки едят траву на самом деле.

Ранее мы рассказывали, почему кошка бодает головой хозяина.

Какую траву едят кошки на улице и зачем - ответ эксперта

Доктор Джейми Лавджой, ветеринар больницы Stack в Сиракузах, штат Нью-Йорк, в интервью Live Science говорит, что существует много теорий, почему кошки и собаки едят траву. Несмотря на то, что оба этих вида животных употребляют зелень, их организм не способен переваривать большое количество растений. Например, в организме травоядных животных много кишечных бактерий, которые помогают расщеплять жесткую целлюлозу травы, а у многих травоядных желудок многокамерный, пищеварительный тракт более длинный, благодаря этому переваривать растительную пищу легче.

Видео дня

Кошки и собаки не травоядные, а хищники, поэтому для них употребление растений - не норма. Одной из причин, для чего кошки едят траву, может быть попытка вылечиться от расстройства пищеварения. Однако исследования показывают, что лишь небольшой процент животных поедают траву именно поэтому.

Исследование 2021 года показало, что кошки едят траву, чтобы избавиться от комков шерсти. Предыдущие исследования предполагали, что длинношерстные кошки отрыгивают комки шерсти чаще, чем короткошерстные. Тем не менее, исследование не обнаружило очевидных различий в частоте поедания травы между двумя группами.

Известно, что бездомные собаки и кошки также едят траву, хотя их к этому никто не приучал. Ученые предположили, что это может быть врожденной привычкой из-за их "предков" - волки и дикие кошки тоже едят траву, чтобы избавиться от паразитов.

Лори Теллер, клинический профессор Техасского колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук A&M, предположил, что собаки и кошки могут есть траву, чтобы получить необходимые им микроэлементы, например, витамины группы В, потому что больше никакой серьезной питательной ценности в растительной пище для домашних питомцев нет.

Теллер добавил, что если у вас абсолютно здоровое животное, которое питается сбалансированным кормом, то беспокоиться не о чем. Собака или кошка могут есть траву просто потому что им так хочется - например, нравится вкус. Однако если животное грызет растения постоянно, его рвет, а он грызнет снова, как будто не может наестся, то это повод обратиться к ветеринару.

Вас также могут заинтересовать новости: