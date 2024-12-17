Более дешевые вина реже провоцируют головную боль, чем дорогие.

Причиной головной боли после выпитого красного вина может быть кверцетин глюкуронид, который есть в составе напитка. По мнению исследователей Калифорнийского университета в Дэвисе Эндрю Вотерхауса и Апрамиты Дэви, это вещество нарушает метаболизм алкоголя в организме. Об этом пишет издание Ars Technica.

Ученые указывают, что традиционные утверждения о том, что головную боль вызывают сульфиты, биогенные амины и танины, уже не имеют научного обоснования.

Например, что касается сульфитов, то такое же их количество есть и в белом вине. К тому же наш организм вырабатывает около 700 миллиграммов сульфитов ежедневно, а голова нам при этом не каждый день болит. Количество биогенных аминов в вине слишком мало, чтобы быть проблемой, а танин содержится, например, в чае и шоколаде, которые, впрочем, обычно не вызывают головной боли.

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Учёные пришли к выводу, что головную боль вызывает задержка метаболизма, когда организм расщепляет напиток. Метаболизм алкоголя происходит в два этапа. Сначала этанол превращается в ацетальдегид. Затем фермент ALDH превращает ацетальдегид в ацетат - обычное и безвредное вещество. Этот второй шаг является более медленным у некоторых людей, поскольку у них указанный фермент может быть не очень эффективен.

Исследователи заметили, что кверцетин, который содержится в кожуре винограда, еще больше замедляет соответствующую химическую реакцию на втором этапе метаболизма. При этом кверцетина гораздо больше именно в красном вине, чем в белом, поскольку кожура красного винограда сохраняется дольше во время процесса брожения.

"Наши тесты на ферменты показывают, что кверцетин глюкуронид нарушает метаболизм алкоголя в организме. Это нарушение означает, что дополнительный ацетальдегид циркулирует, вызывая воспаление и головные боли", - говорится в публикации.

Ученые отмечают, что виноград, который созревал под воздействием большего количества солнечных лучей, содержит больше кверцетина, и именно из него изготавливают более дорогие вина. Дешевые же вина делают из винограда, в котором меньше кверцетина, поскольку грозди получили меньше солнечного воздействия. Поэтому у людей, которым болит голова от красного вина, есть выход потреблять более дешевые напитки.

Ранее УНИАН рассказывал, что произойдет с вашим телом, если пить бокал вина ежедневно. Исследование показало, что умеренное потребление этого напитка имеет такие преимущества, как поддержание здоровья сердца, уменьшение воспаления в организме, уменьшение риска снижения когнитивных функций.

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