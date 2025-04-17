Он утвреждает, что под пирамидой находится гробница Иисуса и Ковчег Завета.

Британский антрополог доктор Пол Уорнер сделал сенсационное заявление о том, что он обнаружил гробницу Иисуса Христа в секретной комнате под Великой прамидой Гизы (пирамидой Хеопса) в Египте.

Как пишет The Sun, Уорнер заявил, что гробница Христа находится рядом с Ковчегом Завета (священный позолоченный деревянный сундук, в котором хранились Десять Заповедей, данных Моисею Богом) в скрытой двойной пещере, запечатанной огромным каменным блоком.

Так, ученый исследовал один из тоннелей под Великой пирамидой Гизы - Южный проход. Он утверждает, что обнаружил рукотворные сооружения за последним каменным блоком туннеля, что, по его словам, указывает на что-то скрытое за ним. Все это, по его утверждениям, подкреплено полевыми исследованиями в Египте и сканированием пирамиды.

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Первоначально он определил место под Великой пирамидой, сопоставив три авраамические религии: иудаизм, христианство и ислам. Затем он сравнил подсказки из их священных книг с древними писаниями на глиняных табличках Месопотамии.

Он пришел к выводу, что различные места, упомянутые в писаниях: "гора Синай", "гора Израиля", "гора Елеонская", "гора Сион" и "гора света" в Коране, на самом деле относятся к Великой пирамиде.

Кроме того, Уорнер считает, что именно в Пирамиде Иисус произнес свою "Нагорную проповедь".

Теперь он призывает убрать последний камень в конце Южного прохода, чтобы показать, что находится за ним.

По словам Уорнера, Египет согласился просканировать территорию за последним блоком прохода — в глубины предполагаемой второй пещеры — в обмен на его данные. Однако, по его словам, египетский департамент древностей не выполнил свою часть сделки, и сейчас ученый ищет способы решить ситуацию и даже обратился к премьер-министру Ливана с просьбой вмешаться.

Ранее ученые из группы по исследованию горы Арарат заявили, что они нашли настоящий Ноев ковчег. Формация Дюрупинар, 164-метровая геологическая структура из лимонита, ранее была местом, где исследователи надеялись доказать библейскую историю, поскольку ее форма напоминает корабль, а размеры повторяют описание лодки в Библии. Объект находится в 30 километрах к югу от вершины горы Арарат, возле границы Турции и Ирана. По словам ученых, именно там и находится Ноев ковчег.

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