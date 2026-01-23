Как из другого мира: в ящике случайно нашли новую 'парадоксальную' змею

Останки возрастом около 37 миллионов лет пролежали в коллекции музея более четырех десятилетий, прежде чем ученые поняли, что имеют дело с новым видом.

Ученые идентифицировали новый древний вид змеи, останки которой более 40 лет пролежали в музейном ящике. Открытие сделали в Музее естествознания в Лондоне, а сам вид ученые без преувеличения назвали "странным" и "парадоксальным".

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в рецензируемом журнале Comptes Rendus Palevol.

Находка из ящика

Окаменевшие останки – 31 крошечный позвонок – были найдены еще в 1981 году на скале Хордл на южном побережье Англии. Однако только теперь их детально изучили и пришли к выводу, что они принадлежат ранее неизвестному виду.

"Когда я увидел эти очень странные позвонки в коллекции и понял, что они являются чем-то новым, это было фантастическое ощущение", – рассказал ведущий автор исследования, палеонтолог Георгиос Георгалис из Польской академии наук.

Парадоксальная змея

Новый вид получил название Paradoxophidion richardoweni, что переводится как "парадоксальная змея". По оценкам, ей около 37 миллионов лет – она жила в эоценовую эпоху.

Ученые отмечают, что змея сочетает в себе черты, характерные для разных, далеких друг от друга групп современных змей. В частности, она имеет сходство с водяными змеями рода Acrochordus, но в то же время не вписывается полностью ни в одну известную семью.

Черепа не сохранилось, поэтому невозможно точно определить, чем она питалась или какой образ жизни вела.

"Сейчас просто недостаточно доказательств, чтобы доказать, как эта змея могла жить или к какому семейству она принадлежит", – пояснил Георгалис.

Древняя тропическая Англия

Находка дополняет уникальную коллекцию окаменелостей из района Гордл-Клифф, где ранее находили крокодилов, черепах, ящериц и даже тапироподобных млекопитающих.

По словам куратора Музея естествознания Марка Джонса, в тот период климат Англии был значительно теплее.

"Около 37 миллионов лет назад в Англии было намного теплее, уровень углекислого газа был выше, а сама территория располагалась ближе к экватору", – отметил он.

Ученые предполагают, что Paradoxophidion richardoweni может быть либо самым древним представителем известного водяного семейства змей, либо принадлежать к совершенно новой эволюционной ветви.

Георгалис планирует продолжить изучение музейных коллекций, в частности окаменелостей, которые еще в XIX веке исследовал Ричард Оуэн – основатель Музея естествознания и автор термина "динозавры".

"Вполне возможно, что в коллекциях хранятся и другие неизученные кости, представляющие новые виды", – подчеркнул он.

