Сотни змей проснулись посреди зимы: они почувствовали смертоносное землетрясение

Аномальная активность животных за несколько дней до трагедии вызвала новую волну споров среди ученых.

В 1975 году сотни змей вышли из зимней спячки раньше обычного перед сильным землетрясением в китайском городе Хайчен. Аналогично, в США золотокрылые птицы за сотни километров меняли свои маршруты перед торнадо в 2014 году. Такие наблюдения накладываются на древние рассказы о животных, "бегущих" перед стихийными бедствиями, пишет BBC Wildlife.

Несмотря на впечатляющие истории, современная наука пока не имеет достаточных доказательств того, что животные могут надежно предсказывать природные катастрофы. Основные проблемы в исследованиях:

нет долгосрочных базовых данных об обычном поведении животных, чтобы точно определить, что именно является "аномалией" перед бедствием;

наблюдения часто собираются ретроспективно, уже после события;

человеческие искажения восприятия (так называемый confirmation bias) склоняют нас видеть закономерности там, где их может не быть.

Исследование, опубликованное немецким Геофизическим центром Гельмгольца в 2018 году, показало, что странное поведение животных перед землетрясениями часто коррелирует с небольшими предварительными толчками, а не с основным сильным землетрясением. Это свидетельствует о том, что животные реагируют на уже имеющиеся изменения, а не предсказывают будущее бедствие.

Чувствительность животных – не "предсказание"

Исследователи признают, что многие виды более чувствительны к изменениям в окружающей среде, чем люди. Некоторые животные воспринимают ультразвук, колебания магнитного поля или тончайшие изменения давления воздуха, которые могут предшествовать некоторым катастрофам. Однако эти восприятия пока не дают четкой, практической основы для надежного прогнозирования стихийных бедствий.

В настоящее время ученые продолжают изучать эту тему. Проект ICARUS (Международное сотрудничество по исследованию поведения животных с использованием космических технологий) оснащает животных передатчиками, чтобы собирать данные об их движениях и потенциальных реакциях на природные явления. Сбор таких данных может помочь лучше понять, есть ли какие-то закономерности, которые могли бы стать частью будущих систем раннего предупреждения.

