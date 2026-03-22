Миф об 'успешном одиночке' разрушен: отсутствие отношений вредит работе, – психологи

Поколение Z всё чаще отказывается от романтики, но это сказывается на их профессиональных навыках и умении договариваться с коллегами.

Современная молодежь все чаще выбирает одиночество, однако такой образ жизни может стать серьезным препятствием для успешной карьеры. Об этом говорится в материале издания The Independent, где анализируется влияние "рецессии свиданий" на рабочие процессы.

Впечатляющие цифры

Анализ Института семейных исследований показал шокирующую статистику: 74% молодых женщин и 64% мужчин почти не ходили на свидания в течение последнего года.

Между тем, согласно опросу, проведенному Центром исследования американской жизни, лишь чуть более половины представителей поколения Z вступали во взрослую жизнь, имея опыт романтических отношений. Это значительно меньше, чем у предыдущих поколений, где этот показатель достигал 75%.

Почему без любви труднее работать

Психологи уверены, что такой социальный дефицит напрямую разрушает коммуникативные навыки.

"Существует множество исследований, которые напрямую связывают наши стили управления конфликтами с нашей способностью развивать интимные отношения", – объясняет профессор психологии Нью-Йоркского университета Тесса Вест.

Она ссылается на свежую научную работу 2024 года, которая доказала: люди, способные к глубокой близости, значительно эффективнее разрешают споры и быстрее находят золотую середину в рабочих вопросах.

Поэтому умение договариваться с начальником о премии или улаживать споры в коллективе – это навык, который мы "прокачиваем" не на курсах лидерства, а во время вечерних разговоров с партнером.

"Навыки, такие как совместное решение проблем, приобретаются через испытания и трудности в ваших близких отношениях, и эти навыки напрямую переносятся на рабочее место", – подчеркивает она.

Ловушка одиночества и ментальная энергия

Однако некоторые люди часто испытывают истощение от современного мира знакомств. Сама же авторка материала рассказывает об опыте своего 31-летнего друга.

Он поделился, что поиск партнера в приложениях отнимает слишком много ментальной энергии, которой потом не хватает на работу. Для него постоянные размышления о том, как правильно ответить на сообщение, становятся причиной потери концентрации в течение рабочего дня.

Отношения как путь к свободе творчества

Однако успешные отношения, наоборот, могут стать "топливом" для продуктивности.

Интересную точку зрения высказывает автор Меган Нолан в Financial Times. Здоровая привязанность освобождает творческое пространство в мозгу. Она резюмирует, что решенный вопрос личной жизни дарит ощущение облегчения и позволяет наконец сосредоточиться на делах, не отвлекаясь на нереализованные желания.

Семейный терапевт Аманда Феррара добавляет, что отсутствие романтической поддержки часто трансформируется в офисную тревожность.

"Существует определенная степень осторожности, определенная степень сомнений в том, как тебя воспринимают, или определенная степень избегания, если есть хоть какой-то шанс быть осужденным", - объясняет женщина.

Таким образом, по ее мнению, неуверенность вне работы заставляет чаще "прятаться" в тени во время совещаний или обсуждения проектов.

