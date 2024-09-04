Гречневая каша среди европейцев не пользуется популярностью, и тому есть несколько причин.

Украинскую кухню невозможно представить без гречки. Для многих людей это самая любимая крупа. Однако жители европейских стран нашу любовь к гречке не разделяют. Нельзя сказать, что в их магазинах привычная коричневая крупа совсем отсутствует, но на столах она бывает нечасто. Это замечают многие украинские переселенцы. Почему же в Европе не едят гречку? Давайте разбираться.

Почему гречку не едят в Европе и Америке

Нельзя сказать, что европейцы совсем не знают о гречке. Во Франции, Германии и других странах популярны блюда из гречневой крупы - блинчики, пирожные, печенье и хлеб. В магазинах гречку можно купить в зеленом (необжаренном) виде - её любят сторонники здорового питания и диабетики. Продается и коричневая крупа, но большим спросом не пользуется.

Чтобы разобраться, почему так случилось, углубимся в историю гречки. Родиной этой культуры считается Китай. В Украине эта крупа популярна на протяжении многих веков. Украинцы узнали о ней от скифов и сарматов, а те позаимствовали гречку у кочевых азиатских племен. Особенно популярной каша стала после навалы Батыя.

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В странах Европы, которые не входили в состав Золотой Орды, привычка есть гречневую кашу не сложилась. Многие европейцы не знали о гречке или выращивали её в небольших количествах, отдавая предпочтение привычным пшенице и ржи. К тому же для них непривычным является специфичный гречневый вкус.

Таким образом, основная причина, почему в других странах не едят гречку, - это отсутствие многовековой привычки употребления гречневой каши. Нет традиции - нет и спроса на товар. А значит агрохолдинги не будут выращивать непопулярную крупу в больших объемах. Вот почему в Европе гречку воспринимают скорее как корм для скота, а на обеденном столе считают диковинкой.

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