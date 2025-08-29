Опытный механик назвал главный звук, после которого авто лучше сразу продать

Автомеханик Скотти Килмер предупредил, что стук или толчки в коробке передач могут свидетельствовать о критической поломке, после которой авто лучше продать, чем ремонтировать.

Известный автомеханик и блогер Скотти Килмер предупредил водителей о признаке, который нельзя игнорировать: странные звуки из коробки передач могут свидетельствовать о серьезной неисправности, что будет стоить владельцам тысячи долларов, пишет Supercar Blondie.

В своем новом видео Килмер объяснил, что стук, толчки или резкие переключения в автоматической трансмиссии - это сигнал опасности. По его словам, такие симптомы означают начало серьезных проблем с коробкой передач, замена или ремонт которой является одной из самых дорогих процедур в мире автосервиса.

"Если ваша коробка передач начинает стучать при переключении, сейчас самое время от нее избавиться", - подчеркнул Килмер.

Он привел пример полноприводного автомобиля с идеально работающим двигателем, но с коробкой передач, которая время от времени давала резкие толчки. Подобные сбои, подчеркнул эксперт, могут перерасти в полную поломку в самый неожиданный момент.

Почему это важно

Поломка трансмиссии может оказаться настолько дорогой, что иногда превышает стоимость самого авто. Именно поэтому Килмер советует владельцам, которые заметили подобные признаки, рассмотреть вариант продажи машины, прежде чем она окончательно выйдет из строя.

Честность прежде всего

Механик при этом призвал быть откровенными с потенциальными покупателями:

"Просто убедитесь, что вы сообщили им, во что они ввязываются", - заметил он.

Многие пользователи сети согласились, что продажа машины со скрытой проблемой не только нечестная, но и опасная. В то же время некоторые отметили, что учитывая высокие цены на автомобили, ремонт может оказаться выгоднее покупки другого авто.

Килмер добавил, что все зависит от обстоятельств: для опытных механиков даже "мертвая" машина за 400 долларов может стать базой для рабочего авто после правильного ремонта.

