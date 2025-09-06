Эта древняя визуальная иллюзия используется, чтобы обмануть мозг.

Творческие люди с давних времен соревнуются в мастерстве создания оптических обманов. Головоломки специально созданы таким образом, чтобы запутать и вынудить нас ошибиться. Их авторы пользуются несовершенствами в работе человеческого мозга.

Предлагаем вам решить одну из "классических" загадок, которая стала всемирно известной. Она имеет практическое применение и даже используется в маркетинге.

Зрительная иллюзия - какой круг больше

Перед вами изображения двух синих кругов, окруженных кольцами. Рассмотрите картинки и выберите большую по размеру фигуру. Помните, что эта загадка не так проста, как кажется. Если вы сможете назвать правильный ответ менее, чем за 10 секунд, и не дадите себя, то вы обладаете высоким интеллектом.

Это оптическая иллюзия была придумана в 1865 году математиком и гипнотизером Жозефом Дельбёфом. Он заметил, что наш мозг не всегда объективно обрабатывает информацию, в которой есть сравнение двух предметов. С тех пор задача известна как "иллюзия Дельбёфа".

Если вы уже знакомы с подобными головоломками или имеете хорошо развитое пространственное мышление, то уже догадались, в чем тут дело. На самом деле про правильный вариант можно догадаться, если внимательно присмотреться.

Решается эта визуальная иллюзия просто: оба круга одинаковые по объему. Это легко проверить, если закрасить кольца вокруг них или просто прищуриться. Хотя на первый взгляд правый кажется большим.

Работает головоломка следующим образом: наш разум воспринимает размер объектов не изолированно, а в контексте окружения. Если фигуру окружить кругом большего размера, то она визуально кажется меньше.

Этот трюк можно применять в повседневной жизни, чтобы обмануть мозг. К примеру, еду лучше подавать в небольших мисках, чтобы она занимала всё пространство. Подсознательно такая порция кажется нам большой, мы быстрее наедаемся и не переедаем.

Вот почему в ресторанах блюда приносят на огромных тарелках. Это маркетинговая уловка: гостю кажется, что еды совсем немного, и он с большой вероятностью закажет что-то еще.

Ранее мы также писали, что есть интересная оптическая иллюзия со столами. Его суть такая же: посмотрите на две картинки и определите, какой предмет больше.

