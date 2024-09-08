Эта интересная загадка имеет только один правильный ответ.

Оптические иллюзии умело обманывают наш мозг и искажают восприятие. Очень трудно не дать себя обмануть такому трюку. Однако люди с высоким интеллектом могут легко найти подвох. Если хотите проверить себя, вам точно понравится эта оптическая иллюзия - какой стол больше из предложенных на картинке.

Интересная оптическая иллюзия со столом

Задача очень проста: нужно посмотреть на картинку и определить, какой из двух столов больше. Один из них длинный и тонкий, второй - широкий и короткий. У это задачи лишь один правильный ответ. Будьте внимательны - мозг попытается вас обмануть.

Постарайтесь недолго думать над ответом. Если сможете определить правильный вариант менее, чем за 10 секунд, то у вас хорошо развито критическое мышление.

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Правильный ответ

Трудно в это поверить, но на самом деле эти столы одинаково размера. Эта оптическая придумана американским психологом Роджером Шепардом и называется "столы Шепарда".

Две идентичные столешницы могут казаться разными по размеру в зависимости от угла, под которыми мы на них смотрим. В результате один стол кажется широким, а второй - узким. Если развернуть один из столов на 45°, то получится второй.

В их идентичности можно убедиться, если измерить стороны линейкой.

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