Исследование показало, что яйца динозавров были разноцветными, и ученые нашли примеры возрастом 150 миллионов лет. Об этом пишет IFLScience.

Отмечается, что это был поистине переломный момент для орнитологов, поскольку ранее предполагалось, что разноцветные яйца появились у современных птиц гораздо позже.

Рептилии, такие как крокодилы, откладывают чисто белые яйца, и общее мнение сводилось к тому, что яйца ранних птиц тоже были белыми. Сегодня это единственные известные животные, откладывающие разноцветные яйца. Но окащалось, что первыми были сине-зелёные яйца овираптора Heyuannia huangi возрастом 70 миллионов лет.

Интересно, что H. Huangi был одним из 15 динозавров и вымерших птиц мелового периода, представленных в коллекции фрагментов скорлупы древних яиц, проанализированных в исследовании 2017 года. Используя рамановскую микроспектроскопию, ученые направляли лазеры на поверхности фрагментов скорлупы, чтобы изучить их молекулярный состав. Автор исследования Ясмина Виманн рассказала National Geographic:

"Изначально меня учили, что все странные цвета, которые можно получить у окаменелостей, например, сине-зеленый оттенок, могут быть связаны с минеральным осаждением. Мы просмотрели множество яичной скорлупы и однажды получили положительный результат для яиц овираптора. Это был огромный сюрприз. Я не могла поверить в это".

Важно, что результаты выявили широкий спектр цветов ископаемых яиц и узоров крапинок. Яйца дейнониха и троодонтид были сине-зелеными, как у хейуании, а некоторые имели темные крапинки, расположенные сверху. Возможно, это было защитной адаптацией, своего рода камуфляжем, затрудняющим обнаружение пролетающих хищников бесплатной добычей.

"Камуфляж яиц - важная особенность птиц, гнездящихся на открытом воздухе, которые защищают своё невылупившееся потомство от визуально ориентированных хищников с помощью скрытой окраски яиц. Скрытная окраска эволюционировала, чтобы соответствовать преобладающим оттенкам цвета, встречающимся в среде гнездования", - пишут авторы.

Отмечается, что помимо определения окраски фрагментов яиц, ученые также недавно разработали новый способ оценки "возраста захоронения" скорлупы яиц динозавров. Новый подход называется LA-ICP-MS U-Pb кальцитовое датирование и также включает в себя воздействие лазеров на яйца. На этот раз для измерения крошечных количеств урана и свинца внутри образцов.

Лазерные импульсы удаляют небольшой участок поверхности, который затем попадает в масс-спектрометр для анализа. Уран со временем медленно превращается в свинец, поэтому, измеряя их соотношение, можно выяснить, как долго распадался образец, а также возраст захоронения скорлупы яиц динозавров.

Палеонтологи из США представили образец динозавра с утиным клювом, мясистая поверхность которого осталась нетронутой. Мумифицированный образец динозавра, который жил примерно 66 миллионов лет назад, сохранил мелкие детали чешуи и копыт.

