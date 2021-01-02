В провинции Бретань (Франция) в новогоднюю ночь, несмотря на комендантский час, началась праздничная вечеринка с 2500 гостями. Заканчивается она только сегодня.
Об этом сообщает Le Parisien.
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Отмечается, что первые тусовщики уже начали расходиться. Однако полиция не отступает и усиливает оцепление. В частности, уже демонтирована звуковая система.
Более суток правоохранители не могли разогнать молодежь по домам, проблемой занялся лично министр внутренних дел Франции.
Глава МВД вечером в пятницу созвал срочную встречу, на которой проинформировал, что приказал перекрыть жандармам въезд автомобилей на территорию вечеринки.
На мероприятие прибывали гости как из других областей, так и из-за рубежа.
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