Власти Франции из-за распространения коронавируса ввели в большинстве регионов комендантский час не с 20:00, как было ранее, а с 18:00.
Об этом заявил пресс-секретарь французского правительства Габриель Атталь, пишет lb.ua со ссылкой на Euronews.
По его словам, комендантский час с 18 вечера будет действовать с субботы в 15 регионах, среди которых Ницца и Реймс. Однако в крупных городах, таких как Париж, Марсель и Лион, комендантский час будет длиться, как и раньше, с 20:00 до 6:00.
Через неделю власти Франции собираются пересмотреть список.
"Вирус продолжает циркулировать во Франции...с неравенством между территориями. Если ситуация еще больше ухудшится на определенных территориях, мы примем необходимые решения", - отметил Атталь.
Напомним, с 17 октября 2020 года в Париже и крупнейших городах Франции ввели комендантский час с 21:00 до шести утра. Впоследствии время действия комендантского часа удлинили - с 20:00 до 6:00. Нарушителей правил комендантского часа наказывают штрафом 135 евро (1500 евро - в случае рецидива).
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