Это стоит принимать во внимание, если вы планируете держать собаку в квартире.

Планируя приобретение собаки, стоит учитывать не только сильные стороны интересующих вас пород, но и недостатки. Часто люди не обращают внимания на определенные "мелочи", которые потом могут раздражать их годами.

Издание Iheartdogs составило список из семи собачьих пород, представители которых отличаются довольно громким храпом. Это может стать проблемой для владельцев, которые живут в небольшой квартире. Поэтому если вы считаете, что подобные звуки могут помешать вам нормально высыпаться, будьте осторожны со следующими породами:

Английский бульдог . Английские бульдоги занимают первое место, когда речь идет о храпе. Особенности строения морды у этой породы создают узкие дыхательные пути, что может привести к шумному дыханию, даже когда они не спят. Во время сна эти черты могут привести к впечатляющему храпу. Расслабленные мышцы горла бульдогов во время сна в сочетании с короткими носовыми ходами означают, что их храп может быть удивительно громким и резонировать во всем доме. Мопс . Еще одна порода с похожей формой морды и аналогичной проблемой громкого храпа. Их милые, сплющенные мордочки и маленькие носовые ходы затрудняют плавный поток воздуха, что приводит к разнообразным звукам, включая фырканье, урчание и, конечно, храп. Мопсы, как правило, глубоко спят, и их компактное тело, кажется, усиливает их храп. Французский бульдог . Компактное телосложение и строение морды делает их склонными к храпу. Их склонность спать в расслабленном, распластанном положении лишь увеличивает громкость. Боксер . У боксеров может быть не такая плоская морда, как у некоторых других пород в этом списке, но они все равно известны тем, что очень храпят. Их больший размер и глубокая грудная клетка могут способствовать более резонансному храпу, и они часто спят в позах, которые могут усилить храп. Ши-тцу . Несмотря на свой небольшой размер, могут демонстрировать удивительную громкость храпа. Частично это связано со строением их морды и сужением дыхательных путей. Кроме того, их длинная распущенная шерсть иногда может закупоривать носовые ходы, способствуя симфонии храпа. Бостон-терьер . Имеет то же характерное строение морды, которое делает животное склонным к храпу. Их короткий нос и плоская морда могут затруднять дыхание, особенно во время сна. Бульмастиф . Хотя бульмастифы не такие проблемные, как бульдоги или мопсы, они имеют широкий череп и короткую морду, что может способствовать храпу. Их размеры означают, что когда они начинают храпеть, то это слышно по всему дому.

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Как писал УНИАН, коты плохо понимают сложные социальные эмоции, например, им не свойственно чувство вины. Однако они хорошо считывают более простые эмоции: например, сразу понимают, когда хозяин расстроен или разозлен из-за них.

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