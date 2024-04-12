Узнайте, почему нельзя спать с собакой или кошкой, и к каким последствиям это может привести.

Многие владельцы домашних животных настолько любят своих четвероногих друзей, что готовы проводить с ними время 24 часа в сутки. Именно поэтому они интересуются, можно ли спать с кошкой или собакой, насколько это безопасно и для них, и для животного.

Что будет, если спать с собакой в одной кровати или пускать к себе кошку

Доктор Дана Варбл - главный ветеринарный врач Североамериканского ветеринарного сообщества считает, что, в целом, животным полезно спать со своими хозяевами. Если вы сомневаетесь, можно ли спать с котом, посмотрите, что именно говорит врач:

Собаки и кошки, которые более тесно связаны со своими людьми, получают дополнительную пользу для здоровья, включая увеличение количества полезных нейротрансмиттеров, таких как окситоцин и дофамин, гормоны хорошего самочувствия.

Домашние животные, которые делят постель со своим человеком, как правило, имеют более высокий уровень доверия и более тесную связь с людьми, которые присутствуют в их жизни. Это большое проявление доверия с их стороны.

Можно ли спать с собакой в одной постели или звать кошку - риски

Каждый владелец животного должен точно знать, можно ли спать с котом в одной постели или приглашать в царство Морфея собаку - насколько это безопасно для человека и животного. Врачи считают, что животные могут двигаться, лаять и нарушать сон.

Важная причина, почему нельзя спать с кошкой в одной постели - сон у этих животных непостоянный, и они неизбежно будут вставать и ходить по кровати, наступая на людей. Вся эта деятельность приведет к фрагментации сна. Эти "микропробуждения", которые могут произойти без вашего ведома, разрушительны, потому что выводят вас из глубокого сна. Они связаны с выбросом гормона стресса кортизола, который может еще больше ухудшить сон.

Однако есть категории украинцев, которым можно и даже нужно спать вместе со своими домашними любимцами. Людям с депрессией или тревогой может быть полезно звать своего питомца в постель, потому что домашнее животное - это большая подушка, большое одеяло, и они могут чувствовать, что это уютное, приятное, пушистое существо уменьшает их беспокойство.

Для кого спать с домашними животными опасно

Несмотря на то что врачи предлагают хозяевам самостоятельно решать, можно ли спать с кошкой в одной постели или звать на ночь к себе собаку, некоторым людям стоит дважды подумать, прежде чем делать так.

В группу риска вошли 5 категорий украинцев - это те, кто страдает:

апноэ;

бессонницей;

астмой;

аллергией;

задержкой фазы сна.

Люди, страдающие бессонницей, и другими нарушениями сна, наиболее восприимчивы. Совместный сон с домашними животными не обязательно предрасполагает или ускоряет бессонницу, но может сделать ее вашим вечным спутником.

Каждый раз, когда ваши циклы сна прерываются, вы нарушаете способность мозга восстанавливаться на клеточном уровне, консолидировать воспоминания, хранить новую информацию и готовить тело к оптимальной работе. Таким образом, хроническое отсутствие полноценного отдыха влияет на вашу способность концентрировать внимание, узнавать новое, проявлять творческий подход, решать проблемы и принимать решения.

Даже если ваша собака или кошка не линяет, то помните, что аллергены находятся в слюне, в коже животного. Таким образом, вы будете подвергаться воздействию раздражителей в течение восьми часов ночью, будете страдать от слезотечения и заложенности носа. Это, наряду с движением животного, вполне может помешать вам хорошо выспаться.

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