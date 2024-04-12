Сложные социальные эмоции - слабое место кошачьих, говорят эксперты.

Когда люди делают что-то плохое, случайно или намеренно, они могут чувствовать вину и раскаяние. Это потому, что люди живут в соответствии с определенным моральным кодексом поведения, который отчасти регулирует наше социальное взаимодействие. Но существует ли моральный кодекс у наших домашних пушистиков? Издание Cattitude Daily попыталось разобраться, способны ли кошки чувствовать вину и раскаяние.

"В отличие от людей, кошек не связывает тот самый моральный кодекс. Да, есть негласные правила, которых придерживаются кошачьи, когда живут вместе в домах или диких колониях, но они не имеют такой морали, как мы", - говорится в публикации.

Также стоит принимать во внимание, что кошкам неизвестна концепция денег и материальной ценности вещей. Пушистикам просто непонятно, почему вас расстраивает разбитая ваза, или порванные шторы.

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Впрочем, это не значит, что кот не замечает вашей грусти или злости в таких ситуациях. Человеческие эмоции животным хорошо понятны. Поэтому кот может понять, что навредил, именно по вашей реакции на его действие, а не по фактическим последствиям.

"Хотя это не вызывает у них чувство вины, это может привести к признакам тревоги, таким как прижатые к голове уши, подобранный хвост и грустные, отведенные глаза. Они, скорее всего, будут сдерживаться, пока не почувствуют, что вы успокоились", - объясняет издание.

Эксперты говорят, что кошки также не умеют извиняться, хотя многие владельцы кошачьих убеждены в обратном. Специалист по поведению животных Тереза Л. ДеПортер отмечает, что по своей природе кошки являются одиночками, поэтому у них просто нет врожденных навыков многих видов социального поведения.

"Кошки плохо умеют примиряться. То есть кошкам не хватает врожденных навыков решать конфликты, кроме драки или побега", - объясняет она и добавляет, что более социальные виды животных, например, собаки, такие навыки имеют.

Впрочем, специалисты признают, что социальное поведение кошек на самом деле плохо изучено. Владельцы часто говорят, что их пушистики демонстрируют поведение, которое можно квалифицировать как "извинения" - мурлыканье, трение головой о хозяина и другие жесты, к которым животное прибегает после досадного случая. Вряд ли это можно считать извинением в человеческом понимании, но такое поведение является попыткой доказать свое дружеское и благосклонное отношение к человеку после конфликта.

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