Такие породы сочетают в себе собачью преданность и кошачью независимость.

Собаки и коты часто воспринимаются в мире домашних животных как противоположности, но некоторые породы собак показывают поведение, из-за которого люди могут подумать, не считают ли эти животные себя котами. Такие собачки могут проявлять кошачьи черты, к примеру, залезать на высокие стулья или участвовать в играх, которые типичны для кошек. Издание iheartdogs рассказало о 5 породах собак, которые по поведению склонны к тому, что могут считать себя котами.

Басенджи

Басенджи или "собака, которая не лает", известна своим кошачьим поведением. Она не лает, а издает уникальный звук. Кроме того, эта порода собак известна своей чистоплотностью, ведь ухаживает за собой, так же как и коты. Она умеет ловко лазить по деревьям, высокой мебели, где внимательно изучает свои владения.

"Их избирательность в социальных контактах и стремление к безупречной чистоте еще больше закрепили за ними статус породы собак, которые чаще всего считают себя котами", - рассказывают в материале.

Видео дня

Шиба-ину

Шиба-ину по внешности похож на лису, имеет много кошачьих черт, среди которых ловкость, опрятность и независимый дух. Шиба-ину часто показывают сдержанное поведение по отношению к незнакомцам

"Шиба-ину также любит хорошие места для отдыха и может выбрать спинку дивана или подоконник как любимое место для наблюдения за миром", - объяснили в публикации.

Хортая борзая

Борзые имеют хорошую скорость и охотничье мастерство и некоторые общие черты с котами. Они любят спать и дремать на солнечных местах или неожиданно начинать играть, если замечают что-то интересное.

"Борзые имеют грациозное, спокойное поведение и наслаждаются своей независимостью. Они также избирательны в социальном взаимодействии, подобно типичным котам, выбирая привязанность на своих условиях", - отметили в издании.

Виппет

Виппеты схожи с борзыми и имеют много общих кошачьих черт, а именно любовь к комфорту и солнечным ваннам. Кроме того, они могут быть очень незаметными и быстрыми, в частности так же как коты, могут наброситься на игрушку или побежать за мячом. Также у виппетов ласковое поведение и они предпочитают теплые, уютные уголки по всему дому, что еще больше подчеркивает их кошачьи черты.

Итальянская борзая

Итальянская борзая является самой маленькой из всех борзых и является олицетворением сущности собаки с характером кота. Они имеют ласковый, но независимый характер, выбирая время для внимания на своих условиях.

"Благодаря стройному телосложению и грациозным движениям, а также любви к теплу и комфорту, борзые умеют ориентироваться в окружающей среде с ловкостью и уравновешенностью кота", - подчеркнули в материале.

Другие интересные факты о собаках

Ранее было названо 9 самых сильных пород собак, которые смогут защитить вашу семью. В частности речь идет о немецкой овчарке, ротвейлере, боксере, немецком доге и других.

Также эксперты назвали 10 самых ласковых собачьих пород, которые любят ласку. Отмечается, что эти собачки не всегда удачно показывают себя на охоте или в поиске преступников, однако они всегда готовы дарить вам свою нежность.

Вас также могут заинтересовать новости: