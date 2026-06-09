В Британии построили развязку за 67 млн долларов: она простаивает 7 лет и ведет в никуда

Этот проект должен был обеспечить быстрый доступ грузовиков к крупному промышленному парку.

В Великобритании на автомагистрали M49 расположена транспортная развязка, строительство которой обошлось примерно в 50 млн фунтов стерлингов (около 67 млн долларов). Она простаивает уже почти семь лет, а два съезда ведут в никуда, пишет Libertatea.

Отмечается, что этот транспортный узел был построен в 2019 году. Эстакадный перекресток до сих пор не открыт из-за споров о праве собственности и административных задержек.

В издании напомнили, что этот проект должен был обеспечить быстрый доступ грузовиков к крупному промышленному парку в Авонмуте, однако отсутствие работающей подъездной дороги заблокировало его использование. Водители грузовиков, проезжающие через этот район, описывают ситуацию как абсурдную.

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"Это полный фарс, абсолютное безумие", - сказал журналистам водитель грузовика из Ньюпорта Дэвид Брэдбери.

В издании рассказали, что автомагистраль M49, соединяющая 8 километров дороги на трассе M5 и мост Принца Уэльского, была построена еще в 1996 году. Затем в этом районе сформировался крупный логистический парк площадью около 300 акров (около 1,2 кв. км).

Для более удобного проезда тяжелого транспорта власти Британии 2018 году приступили к строительству двойной развязки на M49. Работы были завершены в декабре 2019 года, однако развязка так и не была введена в эксплуатацию из-за отсутствия подъездной дороги длиной около 160 метров к промышленному парку.

В издании отметили, что проблема возникла из-за конфликтом между землевладельцами, Советом Южного Глостершира и национальной компанией по управлению автомагистралями. Из-за отсутствия подъездной дороги грузовики вынуждены использовать альтернативные маршруты, такие как A403 и другие дороги, что приводило к частым пробкам и задержкам в доставке.

"В настоящее время я могу потерять около часа из-за объездов, когда движение интенсивное", - рассказал журналистам один из местных водителей.

Кроме того, реализация проекта задержалась из-за дополнительных экологических требований, включая защиту охраняемых видов, таких как выдры и гребенчатые тритоны. Также потребовалось перенести велосипедную дорожку из национальной сети, что добавило новые бюрократические этапы перед началом фактических работ.

Строительство соединительной дороги началось в 2025 году, а власти планируют завершить все работы к концу 2026 года, добавили в издании.

В Непале решили строить дороги из переработанного пластика

Ранее в Antena3 писали, что Непал пытается решить проблему огромного количества пластиковых отходов. Местные власти и организации начали испытывать необычный метод - использование переработанного пластика для строительства дорог.

Проект координирует организация Green Road Waste Management, основанная Бималом Бастолой и его командой. Основная идея очень проста - упаковка, которую трудно переработать, такая как пакеты со снеками, упаковка от печенья или другие пластиковые материалы низкого качества, превращается в материал для асфальта.

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