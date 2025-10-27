В российской версии видео MrBeast об Украине исчезло упоминание о войне, что вызвало волну критики в сети.

Американский блогер и филантроп MrBeast (Джеймс Дональдсон) оказался в центре скандала после выхода своего нового видео. В ролике он показал, как спасает животных в разных странах мира, в том числе и в Украине.

Фолловеры заметили, что в русской версии перевода исчезло упоминание о войне, из-за которой украинские зоопарки оказались под угрозой. В оригинале MrBeast говорит:

"Мы отправились в Украину, где годы войны разрушили зоопарки, оставляя львов выживать в импровизированных приютах. Поскольку они все еще находятся под угрозой продолжающейся войны, мы вывезем их отсюда".

В русском же переводе эта часть звучит иначе: "Мы отправились через весь мир туда, где несчастные львы живут в самодельных убежищах".

Таким образом, упоминание о войне России против Украины полностью убрали. Это вызвало волну возмущения в сети - пользователи обвинили блогера в попытке угодить российской аудитории и замалчивании очевидных фактов. Сам автор видео не комментировал это.

Детали скандального видео

Отметим, что видео "I Saved 1000 Animals From Death" ("Я спас 1000 животных от смерти" - УНИАН) за сутки собрало почти 40 миллионов просмотров. В нем трое львов из Украины были перевезены в Африку, где получили новый дом в просторном заповеднике.

MrBeast является самым популярным ютубером в мире - его канал имеет более 448 миллионов подписчиков и переводится на 24 языка. По данным Forbes, в 2024 году он стал самым высокооплачиваемым блогером, заработав около 85 миллионов долларов в год.

