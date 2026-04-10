По словам священника, пятница - день тишины, но домашние дела это не отменяет.

В преддверии Пасхи многие верующие задаются самыми разными вопросами, связанными с христианскими традициями и церковными нормами. Одни из самых распространенных вопросов – сколько яиц нужно освящать на Пасху (о чем у нас как раз недавно вышел материал), и можно ли печь пасхи в Страстную пятницу.

Разберемся, что по этому поводу думает известный украинский религиозный деятель и священник ПЦУ Алексей Филюк.

Можно ли печь пасхи в страстную пятницу – ответ священника

Священник в обращении на своей страничке в YouTube пояснил, что четверг, пятница и суббота действительно, согласно уставу православной церкви, являются "днями тишины", но при этом он уточнил, что бытовая жизнь в это время не останавливается и "домашними хлопотами мы имеем полное право заниматься".

Таким образом он подчеркнул, что домашние обязанности не противоречат духовной жизни. Это означает, что приготовление праздничной выпечки допустимо, если оно не отвлекает человека от осмысления значения этих дней и не превращается в суету.

Отдельно он обратил внимание на одно распространенное предположение о том, что раз Христос умер в пятницу, то точно также, как "с покойными в доме, пасхи не пекут".

Однако на то, можно ли печь пасхи в пятницу, отец Алексей ответил прямо:

"Христос – живой, был, есть и будет. Лишь образно мы поклоняемся страстям Его и ждем Воскресения (Пасхи). А домашние дела никто не отменял".

Он подытожил, что "если человек не успевает и с понедельника по пятницу занят работой", то он свободно может выпечь пасхи вечером в пятницу.

Завершая свое разъяснение, священник акцентировал внимание на главном христианском смысле праздника. "Но наша паска – Христос", – сказал он.

Таким образом, если вы до сих пор не были уверены, можно ли печь куличи в Страстную пятницу, то, со слов священника, это не считается нарушением церковных правил. Главное – сохранять уважительное отношение к дню, избегать излишней суеты и помнить о духовной сути праздника.

