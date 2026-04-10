Священник объяснил, с чем может быть связано количество праздничных яиц и сколько из них нужно положить в корзину.

Некоторые вопросы о пасхальных блюдах каждый год вызывают немало сомнений – например, существуют ли определенные правила относительно того, сколько яиц должно быть на пасхальном столе, а также какую часть из них нести в церковь на освящение. Священник Анатолий Кулиш объяснил в комментарии УНИАН, что по этому поводу говорит церковь и от чего зависит окончательный ответ.

Сколько яиц нужно освящать на Пасху – разъяснение священника

По словам отца Анатолия, количество пасхальных яиц не регламентируется никакими правилами, поэтому ориентироваться приходится на собственные предпочтения и семейные традиции. Он подчеркнул:

"Каждый человек сам решает – делать ли крашенки или писанки, и каким будет их количество. Разницы нет".

Так, по его мнению, важным фактором в том, сколько штук яиц нужно красить на Пасху, является то, как в семье принято их употреблять и существует ли обычай обмениваться ими между родственниками или гостями. Он добавил, что в отдельных регионах сохранилась и повсеместно практикуется традиция дарить крашенки, поэтому их могут готовить в большем количестве именно с этой целью.

Кстати, если вы не знаете, почему на Пасху красят яйца – у нас как раз недавно вышел об этом материал.

Сколько яиц освящать на Пасху

Священник подчеркнул, что и в отношении освящения нет определенных четких норм, однако яиц не должно быть слишком много. Он объяснил, что главная идея освящения – не в количестве или виде продуктов, а в символическом употреблении пищи после поста:

"На освящение нужно нести небольшое количество яиц, ведь суть заключается в том, чтобы потом разговеться освященными продуктами".

Также он отметил, что по традиции украинцы разговлялись очень умеренно: одно или два освященных яйца делили между всеми членами семьи. И только после этого люди уже употребляли другую пищу, которая не обязательно была освященной.

Таким образом, как подчеркнул отец Анатолий, никаких обязательных требований относительно того, сколько яиц можно освящать и, вообще, сколько продуктов должно быть в корзине, не существует – каждый должен определять это по своему усмотрению.

Имеет ли значение количество яиц

Священник отдельно обратил внимание на то, что символическое значение имеет сам факт наличия яиц, а не их количество. "Нет разницы в том, сколько яиц положить в пасхальную корзину", – подытожил он.

По его словам, ни в народных обычаях, ни в церковной традиции не установлено конкретного "правильного" числа. Следовательно, это скорее вопрос личного выбора, семейных традиций и практических потребностей, а не строгих правил.

справка Анатолий Кулиш Священник Анатолий Кулиш окончил Волынскую духовную семинарию. Сейчас он священник, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг. Кроме того, Анатолий возглавляет ОО "Пространство "Пламя".

Вас также могут заинтересовать новости: