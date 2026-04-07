'Нанимайте ленивых!': в сети завирусилась старая фраза Билла Гейтса

Известное высказывание о "ленивых работниках" оказалось не о лени, а об эффективности и новом подходе к работе.

Фраза, которая звучит как провокация, снова стала вирусной в соцсетях. Один из основателей Microsoft Билл Гейтс когда-то заявил, что отдает предпочтение ленивым работникам, но эта цитата не о лени, а гораздо глубже, пишет The Times of Israel.

"Я выбираю ленивого для выполнения тяжелой работы. Потому что ленивый найдет легкий способ сделать это", – сказал когда-то Гейтс.

И пока одни удивляются, другие – активно соглашаются.

Почему "ленивые" вдруг стали гениями

На первый взгляд, это звучит абсурдно. Но на самом деле речь идет не о лени, а о хитрости мышления.

Так называемые "ленивые" люди не хотят тратить лишнее время. И именно поэтому они начинают искать более короткие пути. Там, где другие часами работают "в лоб", они думают: как сделать это быстрее, проще и без лишних движений.

В результате появляются:

более быстрые решения;

удобные инструменты;

более простые подходы.

Как это работает в реальной жизни

Представьте себе офис: один человек сидит 10 часов и пытается все сделать вручную. Другой – тратит немного времени на оптимизацию и завершает ту же работу значительно быстрее.

Этот принцип давно используют в технологиях. В Microsoft годами упрощали сложные системы, чтобы сделать их понятными для пользователей. И именно это принесло успех.

Леность = преимущество

Сегодня мир движется к автоматизации. Искусственный интеллект, программы, сервисы – все создано с одной целью: делать меньше, но получать больше.

Фактически, технологии реализуют ту самую идею, о которой говорил Гейтс – убрать лишние действия и оставить только результат.

В то время, когда все спешат и перегружены, идея работать меньше, но умнее, звучит как мечта. Именно поэтому фраза Гейтса снова стала популярной, потому что она о простой истине: успех – это не всегда тяжелый труд. Часто это о том, как найти кратчайший путь.

Другие заявления Гейтса

Как сообщал УНИАН, ранее соучредитель Microsoft Билл Гейтс выдвинул теорию, что благодаря ИИ люди перейдут на двухдневную рабочую неделю в течение 10 лет. Он аргументировал это тем, что люди перестанут быть востребованными "для большинства задач", что освободит массу времени.

