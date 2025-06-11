Мы часто видим новости о баснословном богатстве миллиардеров во всем мире — но трудно по-настоящему осознать, насколько они богаты. Представьте себе: допустим, у вас есть $1 миллиард, и вы тратите по $100 000 каждый день в течение целого года.
Через 365 дней у вас всё ещё останется $963 500 000, пишет GoBankingRates. Но за последние два десятилетия состояние миллиардеров выросло до беспрецедентных уровней. В 2005 году сооснователь Microsoft Билл Гейтс считался самым богатым человеком в мире с состоянием в $46,5 миллиарда. Сегодня этот титул принадлежит главе Tesla Илону Маску, чьё состояние составляет около $368 миллиардов.
Техномагнаты Марк Цукерберг (Meta — Facebook, Instagram и так далее) и Джефф Безос (Amazon) располагают состоянием в $229 и $227 миллиардов соответственно, занимая второе и третье место в мире. Поэтому интересно узнать, сколько бы получил каждый американец, если бы самый богатый человек в мире поделился своим состоянием.
Что было бы, если бы Маск поделился своим богатством со всеми
По оценке Бюро переписи населения США, численность населения США составляет около 341 миллиона человек — США уступают по этому показателю лишь Индии и Китаю. Если бы всё состояние Маска в $368 миллиардов было поровну разделено между всеми жителями США, каждый получил бы примерно $1 079 (около 44 тысяч гривень).
Если бы это коснулось Украины: население нашей страны, по состоянию на 2023 год, составляет приблизительно 37 миллионов человек. Поэтому если бы между каждым гражданином поровну разделить богатство Маска, то получилось бы практически 10 тысяч долларов (~4 миллиона 100 тысяч гривень).
Если бы это коснулось каждого человека на Земле: население нашей планеты составляет чуть более 8 миллиардов человек, поэтому каждый получил бы всего около 46 долларов (~1900 гривень).
Из чего состоит состояние Маска
Несмотря на астрономические суммы, большая часть состояния миллиардеров заключена в акциях, недвижимости и других активах. Лишь малая доля хранится в виде наличных.
Маск владеет 12% акций Tesla и до сих пор остаётся крупнейшим акционером компании стоимостью $1,15 триллиона. Также он владеет 42% компании SpaceX и 54% стартапа xAI, не считая других активов.
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