Такая операция состоялась 6 сентября 1976 года.

В 70-х годах прошлого века произошло дезертирство из Советского Союза, которое заслуживает создания фильма для Голливуда. Речь идет о пилоте Викторе Беленко, который передал США истребитель-бомбардировщик МиГ-25 (по кодификации НАТО: Foxbat), однако для американцев впоследствии это воздушное судно оказалось разочарованием. Об этом пишет эксперт по новым угрозам и бывший офицер пехоты армии США Брент М. Иствуд для 19fortyfive.

"Этот самолет был удивительным для своего возраста (его впервые представили в 1967 году) и казался доминирующим, с характеристиками и техническими характеристиками, выходящими за рамки всего, что было на вооружении американских ВВС", - отметил автор материала.

По словам Иствуда, Беленко, как и многие разочаровавшиеся из-за советской власти, считал свое правительство коррумпированным и боялся, что экономика когда-то распадется, поэтому он начал думать о переезде в США.

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Кроме того, пилот МиГ-25 также разводился с женой, поэтому ему нечего было терять. Уже 6 сентября 1976 года Беленко летел на своем истребителе во время патрулирования вблизи родной базы во Владивостоке и решил бежать.

"Пилот отклонился от строя и направился в Японию. Беленко хотел лететь на военную базу, но его перенаправили в гражданский аэропорт в Хакодате, поскольку у него заканчивалось топливо. Посадка была опасной, поскольку бензина в баке хватило лишь на 30 секунд", - рассказал эксперт.

После этого аналитики японской и американской разведок были в восторге от самолета, ведь он был новым, а Беленко даже имел техническую инструкцию со всеми данными, которые необходимы для раскрытия его возможностей.

Особенности МиГ-25

По словам эксперта, МиГ выглядел так, будто был способен изменить баланс воздушного боя в пользу СССР.

Также он был особенным из-за своих огромных двигателей и выглядел так, будто мог нанести удар. Позже его представили публике, после чего американцы были обеспокоены. Иствуд отметил, что этот самолет должен был быть лучше F-4 Phantom II. В частности, когда прототипы МиГ-25 поднялись в небо, он оказался доминирующим. Кроме того, было побито несколько мировых рекордов, как утверждали в СССР.

"Прототипы установили 29 рекордов скорости, высоты и времени набора высоты, некоторые из которых до сих пор стоят. Чистая скорость составляла 1 852 миль/ч (2 980 км/ч - УНИАН). Они могли подняться на высоту 98 425 футов (почти 30 тысяч метров) за четыре минуты и 3,86 секунды и, в конце концов, достигли абсолютного рекорда высоты 123 520 футов (37 648 метров - УНИАН)", - говорится на сайте HistoryNet.

Момент истины

Когда американцы и японцы получили МиГ-25 благодаря дезертирству Беленко, то понимали, что этот самолет был очень переоценен.

"Вес мешал маневрировать. Рекорды, которые он ставил, были полной ерундой. Он не имел той дальности полета, которой хвастались советские самолеты. Он не мог дозаправляться в воздухе. Его перегрузочная сила никогда не была под силу среднему истребителю. Радар был просто смешным. Foxbat не имел вооружения и мог нести только две мизерные ракеты", - отметил эксперт.

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Ранее американский журналист Калеб Ларсон рассказал, что российский истребитель Су-57 имеет одного врага, которого никогда не сможет одолеть. По словам эксперта, его создали, чтобы он мог конкурировать с американскими F-22 и F-35, однако ему это так и не удалось.

В то же время оборонный обозреватель Айзек Зайц объяснил, в чем проблема российского истребителя МиГ-35. Он отметил, что несмотря на свои передовые возможности, самолет имеет проблемы как на внутреннем, так и на экспортном рынках.

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