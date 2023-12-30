Кандидат филологических наук Ксения Тараненко объяснила разницу в болезненном для украинцев выражении.

Россия 29 декабря реализовала "массовый" или "массированный" ракетный удар по Украине - событие стало новой "болью" для нашей нации, однако не все понимают, как правильно о нем высказаться.

Кандидат филологических наук Ксения Тараненко объяснила разницу в применении этих двух прилагательных в своем экспресс-уроке "о языке".

"Напугать (украинцев - УНИАН) не удается ни невозможностью проводить массовые мероприятия, ни массированными ракетными обстрелами инфраструктуры", - привела пример предложения Тараненко.

По ее словам, "массовый" - это такой, в котором участвует большое количество людей, общедоступный, тот, который принадлежит к широким массам, является их представителем. Например: массовое мероприятие, массовый маркетинг, массовое производство, массовая культура.

"А "массированный" - это такой, что сосредоточен в одном месте. Например, массированный обстрел, массированная бомбардировка, массированный удар", - акцентировала Тараненко.

То есть в контексте атак РФ по Украине, мы используем именно это слово.

Также относительно обстрелов метко использовать прилагательное "шквальный": "Попасть под шквальный обстрел или огонь" - так тоже можно говорить.

Россия массированным ударом по Украине убила 39 человек

Сегодня президент Зеленский сообщил горькие новости: количество жертв ракетной атаки РФ (речь идет об акте террора, реализованном 29 декабря) увеличилось до 39 человек. Как известно, в упомянутый день враг запустил по Украине 158 воздушных целей - это были баллистические ракеты и дроны.

По словам лидера Украины, в результате удара пострадало почти 120 городов и сел - сотни гражданских объектов. Немало новых жертв сегодня пришлось именно на Киев, там из-под завалов по состоянию на день 30 декабря вытащили 16 погибших.

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